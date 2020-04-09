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На улице Гвардейской будут перекрывать движение транспорта из-за дорожных работ
Источник материала: Tut.by
В ближайшее время будут перекрывать движение транспорта по улице Гвардейской. Как именно и когда,
На улице Гвардейской будут укладывать и фрезеровать асфальтобетонное покрытие. Поэтому там планируют поэтапно закрывать движение транспорта:
ГАИ просит учитывать эту информацию, выбирая маршрут.
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На улице Гвардейской будут укладывать и фрезеровать асфальтобетонное покрытие. Поэтому там планируют поэтапно закрывать движение транспорта.
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