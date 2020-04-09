На улице Гвардейской будут перекрывать движение транспорта из-за дорожных работ

Источник материала: Tut.by

В ближайшее время будут перекрывать движение транспорта по улице Гвардейской. Как именно и когда, сообщает телеграм-канал ГАИ Минска.

На улице Гвардейской будут укладывать и фрезеровать асфальтобетонное покрытие. Поэтому там планируют поэтапно закрывать движение транспорта:

с 22.00 9 апреля до 6.00 10 апреля;

с 22.00 10 апреля до 22.00 12 апреля.

ГАИ просит учитывать эту информацию, выбирая маршрут.