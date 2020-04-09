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Выручка компаний братьев Каричей в Беларуси упала

09.04.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В публичный доступ попали годовые отчеты компаний «Эмирейтс Блю Скай» (бывшая «Зомекс Инвестмент») и «Дана Астра», которые принадлежат братьям Каричам. Документы показывают уменьшение выручки в 2019 году.

«Эмирейтс Блю Скай» — это компания, которая управляет торгово-развлекательным центром Dana Mall в Минске. В 2019 году она получила около 116 млн рублей. Это примерно на 20% меньше, чем годом ранее. При этом у компании выросли некие «Прочие расходы по текущей деятельности». В 2018-м они были 11 млн, а в 2019-м получилось свыше 84,3 млн: разница примерно в восемь раз, пишет Office Life

Из документа непонятно, сколько именно компания зарабатывает на сдаче в аренду площадей Dana Mall. Отдельной графы по этой теме в отчете нет, но очевидно проседание совокупной прибыли: примерно с 95,3 млн до 89 млн.

Операционных показателей за I квартал этого года пока нет. Источники Office Life сообщают, что в Dana Mall из-за коронакризиса арендаторы хотят пересмотра арендных ставок. Но пока многим не удается выйти на связь с семьей Каричей. Также в открытом доступе нет информации и о том, как изменился состав акционеров «Зомекс Инвестмент» после недавнего ее переименования в «Эмирейтс Блю Скай» из-за вхождения арабского капитала.

Как сообщалось, недавно «Эмирейтс Блю Скай» заложила немало недвижимости под обеспечение своих облигаций. Это произошло после того, как компания объявила, что решено продать Белгазпромбанку облигации на сумму более €47,6 млн.


Ранее, в 2019 году, был заложен ТРЦ Dana Mall — под кредит БПС-Сбербанка и облигации. Здание оценили примерно в примерно в $126,6 млн.

Вторая компания, «Дана Астра», также просела по выручке: 62,8 млн рублей против 66,1 млн в 2018 году. И у нее тоже выросли «прочие расходы по текущей деятельности» — с 3,9 млн до 45,3 млн. Но, в отличие от «Эмирейтс», прибыль здесь увеличилась на 45,6% и составила почти 27,5 млн.

Один из главных проектов «Дана Астра» — огромный комплекс недвижимости «Минск-Мир». В 2014 году был подписан указ, по которому компания стала заказчиком его проектирования и строительства. Но было решено, что застройщик не тратится, например, на строительство школ и детсадов (кроме одной школы и детсада на 920 и 230 мест соответственно), транспортных развязок, магистральных электро- и тепловых сетей, магистральных сетей связи и т. д. В 2020 году планируется профинансировать инфраструктуру комплекса «Минск-Мир» на 64,6 млн рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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В публичный доступ попали годовые отчеты компаний «Эмирейтс Блю Скай» (бывшая «Зомекс Инвестмент») и «Дана Астра», которые принадлежат братьям Каричам. Документы...
 
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