Выручка компаний братьев Каричей в Беларуси упала

Office Life «Эмирейтс Блю Скай» — это компания, которая управляет торгово-развлекательным центром Dana Mall в Минске. В 2019 году она получила около 116 млн рублей. Это примерно на 20% меньше, чем годом ранее. При этом у компании выросли некие «Прочие расходы по текущей деятельности». В 2018-м они были 11 млн, а в 2019-м получилось свыше 84,3 млн: разница примерно в восемь раз, пишет





Из документа непонятно, сколько именно компания зарабатывает на сдаче в аренду площадей Dana Mall. Отдельной графы по этой теме в отчете нет, но очевидно проседание совокупной прибыли: примерно с 95,3 млн до 89 млн.

Операционных показателей за I квартал этого года пока нет. Источники Office Life сообщают, что в Dana Mall из-за коронакризиса арендаторы хотят пересмотра арендных ставок. Но пока многим не удается выйти на связь с семьей Каричей. Также в открытом доступе нет информации и о том, как изменился состав акционеров «Зомекс Инвестмент» после недавнего ее переименования в «Эмирейтс Блю Скай» из-за вхождения арабского капитала.



