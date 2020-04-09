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В правительство Беларуси направлен комплекс мер для спасения туристического бизнеса от краха

09.04.2020 19:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представители турбизнеса просят клиентов не разрывать контракты и предлагают им отправиться на отдых после завершения пандемии COVID-19.

Директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович рассказала о создании рабочей группы с представителями туристической индустрии. Вместе они разработали комплекс мер по поддержке турбизнеса и направили его в правительство Беларуси, сообщает БелТА.

«Министерство спорта и туризма организовало рабочую группу вместе с Республиканским союзом туристической индустрии и Республиканским союзом туристических организаций, прорабатывался комплекс мер по поддержке турбизнеса. Мы понимаем, что, если не среагировать, может произойти оптимизация численности персонала в туристической сфере, уменьшение арендуемых площадей и т. д. Поэтому был разработан комплекс мер по обеспечению стабильной работы экономики в связи с эпидемиологической ситуацией в мире», – рассказала Ирина Воронович.

По ее словам, этот комплекс уже направлен в правительство. Рабочая группа надеется, что власти примут меры, которые поддержат турбизнес. Председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый сообщил, что у туристических организаций сейчас нет выручки. Поэтому они надеются на облегчение налоговой нагрузки.

Председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун рассказала, что одна из предложенных правительству антикризисных мер – отсрочка исполнения обязательств по договорам с клиентами, в том числе отсрочка возврата денег людям, которые отказались изменять условия договоров.
 
Представители турбизнеса хотят, чтобы власти снизили НДС для гостиниц с 20% до 10%, ограничили комиссии банков, уменьшили арендную плату хотя бы на 60%, ввели налоговые каникулы на 6 месяцев на все виды налогов, а также ввели до 31 декабря мораторий для принятия решений налоговыми органами об аресте счетов субъектов туристической сферы.


«Услугами раннего бронирования воспользовались около 300 тысяч белорусов. Сумма нашей задолженности перед потребителями составляет около 400 млн белорусских рублей. Если в одночасье исполнять эти требования, ни один туроператор или турагент не вынесет этой нагрузки. Хотим заверить, что туроператоры и турагенты готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время», – сообщила Оксана Бичун БелТА.

Поэтому турбизнес просит клиентов перенести сроки поездки и обещает сохранить сумму внесенного платежа в валютном эквиваленте. По словам Оксаны Бичун, туристы оплатили от 10% до 30% стоимости путевки, средний чек составил около 600 долларов.

Часть этих денег уже передана иностранным партнерам для организации туров. Белорусские турфирмы будут поддерживать с ними контакт для исполнения обязательств перед клиентами, даже несмотря на то, что в большинстве стран продолжается карантин, который ограничил работу турбизнеса.
 
 
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Представители турбизнеса просят клиентов не разрывать контракты и предлагают им отправиться на отдых после завершения пандемии COVID-19.
 
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