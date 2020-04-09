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В Городском саду Бреста начали ставить именные скамеечки. Сколько это стоит?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вслед за Нью-Йорком и Лондоном белорусский Брест обзаводится именными лавочками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скамейки размещают в Городском саду с двухсотлетней историей, который восстановили в год тысячелетия. Необычную инициативу городских властей поддержали три десятка предприятий и неравнодушные граждане.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Не простые, а именные скамейки располагают вдоль новой аллеи сада. Лавочка ничем не отличается от существующих, кроме одной детали – маленькой металлической таблички.
Дипломатическая миссия Марины Давидовской в Бресте закончится в 2021 году, и она вернется в родной Казахстан. Но прежде – первое послание на память.
Марина Давидовская, советник консульства Казахстана в Бресте:
Раскрутить городскую идею удалось меньше чем за месяц. Уже больше трех десятков заявок – от крупных предприятий до именитых людей.
Традиция заводить именные скамейки пользуется популярностью во всем мире. Например, в Центральном парке Нью-Йорка такой памятный жест обойдется в 7 500 долларов. Цена вопроса в Бресте – 750 рублей.
Сергей Жуков, заместитель генерального директора Брестского городского ЖКХ:
Установить именную скамейку может любой желающий, и брестский адрес прописки вовсе необязательный. Все, что требуется – проспонсировать ее изготовление и установку.
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Новости Беларуси. Вслед за Нью-Йорком и Лондоном белорусский Брест обзаводится именными лавочками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Скамейки...
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