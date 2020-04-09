﻿ В отдельных районах Витебщины 10 апреля возможен мокрый снег. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В отдельных районах Витебщины 10 апреля возможен мокрый снег

09.04.2020 20:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу и до +7 по юго-востоку.

В пятницу, 10 апреля, ночью по Беларуси местами пройдут кратковременные дожди, сообщает Белгидромет.

Днем будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской области прогнозируются небольшие осадки — дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный — умеренный до порывистого.

Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу до +7 по юго-востоку. Днем ожидается 7-13 выше нуля.

На выходных прогнозируется похолодание.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу и до +7 по юго-востоку.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Идеальный штурм» или «бессмысленное сражение». 75 лет назад Красная армия взяла Кенигсберг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика