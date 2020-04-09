В отдельных районах Витебщины 10 апреля возможен мокрый снег

сообщает Белгидромет. В пятницу, 10 апреля, ночью по Беларуси местами пройдут кратковременные дожди,Белгидромет.





Днем будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской области прогнозируются небольшие осадки — дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный — умеренный до порывистого.





Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу до +7 по юго-востоку. Днем ожидается 7-13 выше нуля.





На выходных прогнозируется похолодание.