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В отдельных районах Витебщины 10 апреля возможен мокрый снег
Источник материала: Партизан
Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу и до +7 по юго-востоку.
В пятницу, 10 апреля, ночью по Беларуси местами пройдут кратковременные дожди,
Днем будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах Витебской области прогнозируются небольшие осадки — дождь, возможен мокрый снег. Ветер будет северо-западный — умеренный до порывистого.
Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу до +7 по юго-востоку. Днем ожидается 7-13 выше нуля.
На выходных прогнозируется похолодание.
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Термометры ночью покажут от -2 по северо-западу и до +7 по юго-востоку.
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