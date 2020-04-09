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Туроператоры и турагенты просят клиентов не забирать деньги за туры по раннему бронированию, а перенести их сроки

09.04.2020 21:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Клиенты туристических компаний начали обращаться с требованиями о возврате денег, уплаченных по услугам раннего бронирования. Об этом журналистам рассказала председатель совета Республиканского союза туристических организаций Оксана Бичун:

— Остро встала проблема исполнения договорных и финансовых обязательств перед потребителями туристических услуг. Возникают первые требования по возврату денег потребителей, воспользовавшихся услугами раннего бронирования. Таковых около 300 тысяч человек. Клиенты заплатили в основном от 10 до 30 процентов от стоимости тура. Поскольку средняя сумма чека около 600 долларов, то по раннему бронированию оплачено около 150 долларов на человека. Общая сумма задолженности перед потребителями составляет примерно 400 млн рублей. Если в одночасье исполнять эти требования, то ни один туроператор, ни один турагент не выдержит этой нагрузки. С учетом этого мы просим клиентов перенести сроки поездки и обещаем сохранить сумму внесенного платежа в валютном эквиваленте.

По словам Оксаны Бичун, часть средств, внесенных туристами, была передана иностранным партнерам для организации туров. В ряде стран приняты карантинные меры, многие офисы туристических организаций не работают, что осложняет процесс возврата денег клиентам. Свободных средств у туристических организаций нет. В середине марта, на которую обычно приходится пик продаж раннего бронирования, рынок оказался в простое. Понятно, что нет реализации туров и сейчас. Общие убытки туроператоров и турагентов за первый квартал составили около миллиарда рублей. Представители туристической отрасли просят понимания у покупателей их услуг:

— Хотим заверить, что туроператоры и турагенты готовы исполнить договорные и финансовые обязательства перед потребителями в полном объеме, но для этого потребуется некоторое время.

Кстати, отсрочку по исполнению обязательств по ранее заключенным договорам с туристами туристические организации просят предусмотреть наряду с другими антикризисными мерами для отрасли. Предложения по ним направлены в Правительство.
 
 
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Клиенты туристических компаний начали обращаться с требованиями о возврате денег, уплаченных по услугам раннего бронирования. Об этом журналистам рассказала...
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
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