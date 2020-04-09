ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В интернет-магазине «Остров чистоты и вкуса» можно сделать онлайн-заказ

09.04.2020 22:34 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В интернет-магазине «Остров чистоты и вкуса» можно сделать онлайн-заказ

Медики призывают чаще оставаться дома. Представители торговли в свою очередь прилагают усилия, чтобы все необходимые покупки были доступными. Покупателей в привычных магазинах становится меньше, но все те же товары по-прежнему востребованы. В «Острове чистоты и вкуса» ставку сделали на онлайн-заказы: увеличили время работы доставки, не отказались от привычных акций и скидок и не стали повышать цены. 

Алексей Родь, руководитель подразделения е-commerce сети магазинов «Остров чистоты и вкуса»: «Традиционно хорошо покупаются товары для дома (стиральные порошки, чистящие средства, подгузники, детское питание). В последнее время, учитывая изменения в  покупательском предпочтении, наибольшим спросом пользуется бакалейная группа (макароны, крупы, подсолнечное масло, консервация, кондитерские изделия с большим сроком годности, напитки, соки). Всего на сегодняшний день онлайн-доставка "Острова чистоты и вкуса" предлагает своим покупателям около 16 000 позиций, из которых более 20% – это продуктов питания».

Сделать покупку онлайн – значит проявить ответственность за здоровье своих близких. Навещать старших членов семьи не рекомендуется, пусть лучше курьер привезет пакет товаров – доставка бесконтактная. Сервис доступен в любой точке страны. Уверяют: с нынешней нагрузкой справляются, комфорт клиента в приоритете. 

Алексей Родь, руководитель подразделения е-commerce сети магазинов «Остров чистоты и вкуса»: «Преимущества доставки "Острова чистоты и вкуса" в том, что мы доставляем заказы по всей Беларуси. По Минску мы выполняем заявки сегодня на сегодня, если заказ поступил в первой половине дня, то доставка осуществляется в этот же день. Если вечером, то доставка на следующий день. В регионах доставках осуществляется сегодня на завтра. На сайте заказы принимаются круглосуточно, заказы по телефону принимаются с 9:00 по 21:00 без выходных. Учитывая интенсивную нагрузку на онлайн-магазин, просим покупателей не беспокоиться: мы обрабатываем 100% заявок».

Дарья Васюхневич, покупатель: «Я заказываю в интернет-магазине "Остров чистоты и вкуса". Потому что здесь всегда большой выбор товаров для дома, продуктов питания, товаров для красоты. "Остров чистоты и вкуса" всегда принимает заказы и привозит их в тот же день. Я чувствую себя безопасно, потому как курьеры приезжают в масках и перчатках». 

К курьерам и автомобилям, на которых доставляют заказы, санитарные требования повышены. До начала работы машины отправляются на мойку и тщательную обработку дезинфицирующими средствами. Дополнительно каждая покупка передается в индивидуальной упаковке. На контроле – и здоровье сотрудников.

Александр Шкороденок, водитель-экспедитор онлайн-доставки «Остров чистоты и вкуса»: «Ежедневно нам выдаются маски и перчатки. Машины и инвентарь проходят дезинфекцию. Перед выездом обязательно замеряется у водителя температура. С признаками ОРВИ у нас никто на работу не выйдет».

Из привычного – ряд товаров за полцены, скидки до 18% на неакционные товары и бесплатная доставка при заказе от 15 рублей. Уверены: принимать новые условия нужно достойно и в пользу покупателя.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медики призывают чаще оставаться дома. Представители торговли в свою очередь прилагают усилия, чтобы все необходимые покупки были доступными. Покупателей в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика