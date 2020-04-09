В интернет-магазине «Остров чистоты и вкуса» можно сделать онлайн-заказ

Источник материала: ОНТ

Медики призывают чаще оставаться дома. Представители торговли в свою очередь прилагают усилия, чтобы все необходимые покупки были доступными. Покупателей в привычных магазинах становится меньше, но все те же товары по-прежнему востребованы. В «Острове чистоты и вкуса» ставку сделали на онлайн-заказы: увеличили время работы доставки, не отказались от привычных акций и скидок и не стали повышать цены.

Алексей Родь, руководитель подразделения е-commerce сети магазинов «Остров чистоты и вкуса»: «Традиционно хорошо покупаются товары для дома (стиральные порошки, чистящие средства, подгузники, детское питание). В последнее время, учитывая изменения в покупательском предпочтении, наибольшим спросом пользуется бакалейная группа (макароны, крупы, подсолнечное масло, консервация, кондитерские изделия с большим сроком годности, напитки, соки). Всего на сегодняшний день онлайн-доставка "Острова чистоты и вкуса" предлагает своим покупателям около 16 000 позиций, из которых более 20% – это продуктов питания».

Сделать покупку онлайн – значит проявить ответственность за здоровье своих близких. Навещать старших членов семьи не рекомендуется, пусть лучше курьер привезет пакет товаров – доставка бесконтактная. Сервис доступен в любой точке страны. Уверяют: с нынешней нагрузкой справляются, комфорт клиента в приоритете.

Алексей Родь, руководитель подразделения е-commerce сети магазинов «Остров чистоты и вкуса»: «Преимущества доставки "Острова чистоты и вкуса" в том, что мы доставляем заказы по всей Беларуси. По Минску мы выполняем заявки сегодня на сегодня, если заказ поступил в первой половине дня, то доставка осуществляется в этот же день. Если вечером, то доставка на следующий день. В регионах доставках осуществляется сегодня на завтра. На сайте заказы принимаются круглосуточно, заказы по телефону принимаются с 9:00 по 21:00 без выходных. Учитывая интенсивную нагрузку на онлайн-магазин, просим покупателей не беспокоиться: мы обрабатываем 100% заявок».

Дарья Васюхневич, покупатель: «Я заказываю в интернет-магазине "Остров чистоты и вкуса". Потому что здесь всегда большой выбор товаров для дома, продуктов питания, товаров для красоты. "Остров чистоты и вкуса" всегда принимает заказы и привозит их в тот же день. Я чувствую себя безопасно, потому как курьеры приезжают в масках и перчатках».

К курьерам и автомобилям, на которых доставляют заказы, санитарные требования повышены. До начала работы машины отправляются на мойку и тщательную обработку дезинфицирующими средствами. Дополнительно каждая покупка передается в индивидуальной упаковке. На контроле – и здоровье сотрудников.

Александр Шкороденок, водитель-экспедитор онлайн-доставки «Остров чистоты и вкуса»: «Ежедневно нам выдаются маски и перчатки. Машины и инвентарь проходят дезинфекцию. Перед выездом обязательно замеряется у водителя температура. С признаками ОРВИ у нас никто на работу не выйдет».

Из привычного – ряд товаров за полцены, скидки до 18% на неакционные товары и бесплатная доставка при заказе от 15 рублей. Уверены: принимать новые условия нужно достойно и в пользу покупателя.

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