Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти

Источник материала: ОНТ

Страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу нефти сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

По данным агентства, достигнуто соглашение о снижении добычи в целом на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне этого года.

Это означает, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы на 23% от своих уровней добычи.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram