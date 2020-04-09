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Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти

09.04.2020 22:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти

Страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу нефти сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах.

По данным агентства, достигнуто соглашение о снижении добычи в целом на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне этого года.

Это означает, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы на 23% от своих уровней добычи.

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Страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу нефти сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. По данным агентства, достигнуто соглашение о...
 
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