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Страны ОПЕК+ сократят добычу нефти
Источник материала: ОНТ
Страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу нефти
По данным агентства, достигнуто соглашение о снижении добычи в целом на 10 миллионов баррелей в сутки в мае-июне этого года.
Это означает, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы на 23% от своих уровней добычи.
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Страны ОПЕК+ договорились уменьшить добычу нефти сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвующий в переговорах. По данным агентства, достигнуто соглашение о...
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