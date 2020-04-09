Подросток выбежал из-за припаркованного автомобиля на улицу и его сбил «Форд Мондео»

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте пострадал подросток-пешеход. Авария произошла сегодня, 09 апреля, около 19:15.





По предварительной информации: 26-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Форд Мондео», двигалась по улице Молодогвардейской. Напротив дома №7, женщина совершила наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода (из-за припаркованных автомобилей) 14-летнего пешехода.







В результате ДТП несовершеннолетний доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Проводится проверка.







Уважаемые родители, чтобы каникулы были для ваших детей безопасными, необходимо ежедневно напоминать им Правила дорожного движения, а также личным правильным примерам обучать младшее поколение правилам безопасного поведения на дороге.