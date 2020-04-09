ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Подросток выбежал из-за припаркованного автомобиля на улицу и его сбил «Форд Мондео»

09.04.2020 22:46 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте пострадал подросток-пешеход. Авария произошла сегодня, 09 апреля, около 19:15.

Подросток выбежал из-за припаркованного автомобиля на улицу и его сбил «Форд Мондео»

По предварительной информации: 26-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Форд Мондео», двигалась по улице Молодогвардейской. Напротив дома №7, женщина совершила наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода (из-за припаркованных автомобилей) 14-летнего пешехода.

Подросток выбежал из-за припаркованного автомобиля на улицу и его сбил «Форд Мондео»


В результате ДТП несовершеннолетний доставлен для оказания медицинской помощи в больницу. Проводится проверка.

Подросток выбежал из-за припаркованного автомобиля на улицу и его сбил «Форд Мондео»


Уважаемые родители, чтобы каникулы были для ваших детей безопасными, необходимо ежедневно напоминать им Правила дорожного движения, а также личным правильным примерам обучать младшее поколение правилам безопасного поведения на дороге.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В Бресте пострадал подросток-пешеход. Авария произошла сегодня, 09 апреля, около 19:15 . По предварительной информации: 26-летняя брестчанка, управляя автомобилем...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси создаётся национальная система медиаизмерений. Как она будет работать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика