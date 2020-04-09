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Подросток выбежал из-за припаркованного автомобиля на улицу и его сбил «Форд Мондео»
09.04.2020 22:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В Бресте пострадал подросток-пешеход. Авария произошла сегодня, 09 апреля, около 19:15.
По предварительной информации: 26-летняя брестчанка, управляя автомобилем «Форд Мондео», двигалась по улице Молодогвардейской. Напротив дома №7, женщина совершила наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть дороги вне пешеходного перехода (из-за припаркованных автомобилей) 14-летнего пешехода.
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В Бресте пострадал подросток-пешеход. Авария произошла сегодня, 09 апреля, около 19:15 . По предварительной информации: 26-летняя брестчанка, управляя автомобилем...
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