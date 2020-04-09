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Выставку найденного между страницами представили в Национальной библиотеке

09.04.2020 22:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выставку найденного между страницами представили в Национальной библиотеке

С этого дня для посетителей читальные залы закрыты, у сотрудников появился повод пересмотреть самое большое в стране собрание редких книг и периодических изданий.

Все тайное когда-нибудь становится явным – подтверждено этой Книгой книг. Внутри Библии 1817 года издания обнаружен новый вид «читающего» насекомого. Из сборника «Лекций...» конца XIX века выпало гусиное перо. Открытий чудных уже сотни.

Мария Шопина, главный библиотекарь Национальной библиотеки Беларуси: «Рэкламныя стужкі, вельмі цікавыя ў выданнях XVIII-XXI стагоддзяў. Гэта праяздныя білеты, грашовыя знакі, гэта фотаздымкі з розных краін Еўропы. З апошніх – гандлёвыя этыкеткі. Можна прачытаць фамілію Вольфа Бермана са Слоніма. Вядомы чалавек, які быў банкірам, зрабіў шмат добрых спраў».

Для библиотеки это «непрофильные активы». Однако важные. Делают тиражные вещи уникальными. Помогают проследить «биографию» книги «от корешка до корешка». Среди офортов Рембрандта сохранился карандашный рисунок 1930-х. Вклад в историю.  

Фонд главной белорусской библиотеки содержит почти десять миллионов документов. Перелистать каждый – понадобится даже не месяц. Целенаправленно «между страницами» здесь не ищут. Она само находится.

Вильно, год 1755. К трудам Цицерона – цветы и травы. Удивительные находки передают в спецколлекцию. Показывают на выставках.

Бесспорно, книга – источник знаний, сокровищница идей, но также «тайник». Не только бумажного антиквариата. Самое время пересмотреть и домашние собрания. Все скрытое когда-нибудь обнаружится.

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С этого дня для посетителей читальные залы закрыты, у сотрудников появился повод пересмотреть самое большое в стране собрание редких книг и периодических изданий....
 
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