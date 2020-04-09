|
Правительство определило 40 плательщиков в фонд нацразвития
09.04.2020 22:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Правительство определило перечень организаций, которые должны часть прибыли перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 8 апреля 2020 года №209, сообщает БЕЛТА со ссылкой на
В перечень включены 40 организаций. Среди них Белорусская универсальная товарная биржа, Минский завод игристых вин, Гродненская табачная фабрика "Неман", предприятия "Минскинтеркапс", "Белаэронавигация", Минский городской центр инжиниринговых услуг.
Часть прибыли (дохода) должна быть перечислена в фонд национального развития ежемесячно равными долями с апреля по сентябрь 2020 года.
Государственный целевой бюджетный фонд национального развития образован указом от 28 декабря 2005 года №637 для реализации наиболее важных экономических и социальных проектов государства. Источником формирования фонда является часть прибыли (дохода) отдельных высокорентабельных унитарных предприятий, государственных объединений и хозобществ сверх части прибыли, перечисляемой в бюджет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство определило перечень организаций, которые должны часть прибыли перечислить в государственный целевой бюджетный фонд национального развития. Это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)