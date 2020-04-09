LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR в транспорте Гродно

Источник материала: ОНТ

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Сервис запущен резидентом ПВТ компанией LWO и Белинвестбанка. А еще Гродно стал первым городом Беларуси, где опробуют отдельное приложение для контролеров – своеобразный «антизаяц».

Бумажные талончики и компостеры скоро глядишь совсем исчезнут из общественного транспорта. Сегодня еще один город страны – Гродно, подключился к системе оплаты проезда через смартфон. Она так и называется – «Оплати».

Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам компании LWO: «Вы запускаете сканер и наводите его на QR, который распложен на стенке автобуса . вам предлагают купить билет».

Остается только нажать «оплатить» – и билет в кармане. Мобильный укажет все – время покупки, название остановки и даже гаражный номер автобуса. Главный плюс, особенно сейчас, это возможность оплатить за проезд с расстояния двух метров. Не надо контактировать с посторонними, передавать мелочь и пробираться через весь автобус в час пик. Система «Оплати» сейчас в 30 городских автобусах, но это пока.

Николай Древило, директор автобусного парка г. Гродно: «Эти автобусы будут раюотать на разных маршрутах для того тчобы пассажиры опробовали, все пассажиры смогли попробовать эту систему, что значит «Оплати» и как ей пользоваться. Мы думаем, в течение 10 дней сделаем на всех автобусах. 144 автобуса работает на городских маршрутах».

Сегодня почти треть стоимости пассажирских перевозок датируется из городского бюджета. Каждая копейка на счету. В Гродно около 370 тысяч жителей. Каждый второй – пассажир общественного транспорта.

Андрей Болтрик, заместитель председателя Гродненского горисполкома: «Это конечно же экономия средств, расходов автобусного парка. Потому что те расходы, которые несет предприятие и бюджет на изготовление и распространение печатной билетной продукции, они просто будут исключены».

Система работает элементарно, достаточно скачать приложение «Оплати» в плей маркет или апп стор совершенно бесплатно. Пополнить электронный кошелек без процентов и комиссии можно с карточки любого банка. В этом сервисе деньги, уплаченные за поезд, сразу попадают на счет автопарка. Нет и дополнительных расходов у транспортников на дорогостоящее оборудование и обслуживание. Сервис «Оплати» – разработка белорусская, от резидента ПВТ – компании LWO.

Олег Кондратенко, директор компании LWO, член совета по развитию цифровой экономики:«Мы ее распространяем за 1 рубль, то есть мы отдаем бесплатно автопаркам данное программное обеспечение. Мы не ставим никаих ограничений. У нас по-прежнем 15 или даже больше автопарков в очереди и это окличество увеличивается».

Гродно уже седьмой город страны, где работает система «Оплати». И первый, где теперь появилось еще и отдельное приложение для контролеров. Его разработали специально для тех городов, где в траснпорте нет кондукторской службы.

Инга Яцкевич, старший контролер пассажирского транспорта автобусного парка г. Гродно:«Где-то не добил, там зажевало талончик, очень много бывает нюансов. А это гораздо облегчит проезд в транспорте. Все будет очень быстро, комфортно, проверено».

Сервис «Оплати» – это не только оплата проезда. В приложении можно перевести деньги в чате, рассчитаться в кафе и магазине, совершить все привычные платежи в ЕРИП, в том числе и коммунальные. Без комиссии. Нет привязки к пластиковым картам международных платежных систем. Электронные деньги под надежной защитой Белинвестбанка.

Андрей Сокирко, заместитель председателя правления Белинвестбанка:«Наши граждане скажем так оказались технически подкованными. Для них большого труда не вызвало использовать мобильное приложение оплаты проезда в общественном транспорте. На сегодняшний день уже продаётся более 2-х тысяч билетов в день, во всех городах, где мы подключили».

«Оплати Транспорт» впервые в Беларуси запустили два месяца назад в Борисове. Сейчас в семи городах страны принимают оплату за проезд по QR. В Гродно в след за автобусами до конца апреля планируют установить эту систему и в троллейбусы.





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