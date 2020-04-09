|
LWO и Белинвестбанк запустили оплату по QR в транспорте Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
Сервис запущен резидентом ПВТ компанией LWO и Белинвестбанка. А еще Гродно стал первым городом Беларуси, где опробуют отдельное приложение для контролеров – своеобразный «антизаяц».
Бумажные талончики и компостеры скоро глядишь совсем исчезнут из общественного транспорта. Сегодня еще один город страны – Гродно, подключился к системе оплаты проезда через смартфон. Она так и называется – «Оплати».
Остается только нажать «оплатить» – и билет в кармане. Мобильный укажет все – время покупки, название остановки и даже гаражный номер автобуса. Главный плюс, особенно сейчас, это возможность оплатить за проезд с расстояния двух метров. Не надо контактировать с посторонними, передавать мелочь и пробираться через весь автобус в час пик. Система «Оплати» сейчас в 30 городских автобусах, но это пока.
Сегодня почти треть стоимости пассажирских перевозок датируется из городского бюджета. Каждая копейка на счету. В Гродно около 370 тысяч жителей. Каждый второй – пассажир общественного транспорта.
Система работает элементарно, достаточно скачать приложение «Оплати» в плей маркет или апп стор совершенно бесплатно. Пополнить электронный кошелек без процентов и комиссии можно с карточки любого банка. В этом сервисе деньги, уплаченные за поезд, сразу попадают на счет автопарка. Нет и дополнительных расходов у транспортников на дорогостоящее оборудование и обслуживание. Сервис «Оплати» – разработка белорусская, от резидента ПВТ – компании LWO.
Гродно уже седьмой город страны, где работает система «Оплати». И первый, где теперь появилось еще и отдельное приложение для контролеров. Его разработали специально для тех городов, где в траснпорте нет кондукторской службы.
Сервис «Оплати» – это не только оплата проезда. В приложении можно перевести деньги в чате, рассчитаться в кафе и магазине, совершить все привычные платежи в ЕРИП, в том числе и коммунальные. Без комиссии. Нет привязки к пластиковым картам международных платежных систем. Электронные деньги под надежной защитой Белинвестбанка.
«Оплати Транспорт» впервые в Беларуси запустили два месяца назад в Борисове. Сейчас в семи городах страны принимают оплату за проезд по QR. В Гродно в след за автобусами до конца апреля планируют установить эту систему и в троллейбусы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис запущен резидентом ПВТ компанией LWO и Белинвестбанка. А еще Гродно стал первым городом Беларуси, где опробуют отдельное приложение для контролеров –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)