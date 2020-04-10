ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Боб Дилан впервые вышел на первое место в чарте Billboard

10.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Боб Дилан впервые вышел на первое место в чарте Billboard

Легендарный музыкант Боб Дилан впервые возглавил чарт Billboard с композицией «Murder Most Foul». Об этом сообщает NME.

17-минутное произведение стало первым оригинальным релизом Дилана за последние восемь лет. «Murder Most Foul» повествует об убийстве президента США Джона Кеннеди.


Ранее треки Дилана были близки к лидерству в чартах США. Так «Like a Rolling Stone» и «Rainy Day Women» выходили на вторую строчку в 1965 и 1966 годы, а песня «Things Have Changed» была второй в чарте «альтернативы» 2000 года.

Фото: AP Photo / Isabel Infantes

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легендарный музыкант Боб Дилан впервые возглавил чарт Billboard с композицией «Murder Most Foul». Об этом сообщает NME. 17-минутное произведение стало первым оригинальным...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Распространяем за один рубль». С помощью «Оплати» рассчитаться за проезд по QR-коду теперь можно и в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика