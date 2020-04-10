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Боб Дилан впервые вышел на первое место в чарте Billboard
Источник материала: ОНТ
Легендарный музыкант Боб Дилан впервые возглавил чарт Billboard с композицией «Murder Most Foul». Об этом
17-минутное произведение стало первым оригинальным релизом Дилана за последние восемь лет. «Murder Most Foul» повествует об убийстве президента США Джона Кеннеди.
Фото: AP Photo / Isabel Infantes
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Легендарный музыкант Боб Дилан впервые возглавил чарт Billboard с композицией «Murder Most Foul». Об этом сообщает NME. 17-минутное произведение стало первым оригинальным...
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