Боб Дилан впервые вышел на первое место в чарте Billboard

Источник материала: ОНТ

Легендарный музыкант Боб Дилан впервые возглавил чарт Billboard с композицией «Murder Most Foul». Об этом сообщает NME.

17-минутное произведение стало первым оригинальным релизом Дилана за последние восемь лет. «Murder Most Foul» повествует об убийстве президента США Джона Кеннеди.



Ранее треки Дилана были близки к лидерству в чартах США. Так «Like a Rolling Stone» и «Rainy Day Women» выходили на вторую строчку в 1965 и 1966 годы, а песня «Things Have Changed» была второй в чарте «альтернативы» 2000 года.

Фото: AP Photo / Isabel Infantes

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