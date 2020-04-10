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«Распространяем за один рубль». С помощью «Оплати» рассчитаться за проезд по QR-коду теперь можно и в Гродно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оплатить проезд по QR можно и в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
10 апреля в городе над Неманом на маршруты вышли 30 автобусов, оборудованных системой электронной оплаты проезда. Smart-билеты – удобная альтернатива бумажным талонам. Особенно сейчас: платить за проезд можно на безопасном расстоянии. Разработка белорусская, от резидента ПВТ – компании LWO.
К тому же сегодня впервые показали журналистам мобильное приложение для контролеров общественного транспорта. Новинка уже вызвала интерес у пассажиров.
Открывайте приложение. Вот оно установлено. И теперь надо нам пополнить счет.
Таблички с QR-кодами в салоне автобуса гродненцев заинтриговали сразу. Виктор Мохань стал первым пассажиром, кто решил оплатить проезд инновационным способом. Несколько нажатий, и вот на телефоне установлено приложение «Оплати». Навел мобильник на QR-код, и билет оплачен.
Виктор Мохань, пассажир:
Мобильное приложение «Оплати» можно скачать в App Store и Play Market совершенно бесплатно. Мгновенно пополнить с карточки любого банка без процентов и комиссий, ну и взять, как обычно, с собой смартфон.
Кирилл Талейко, заместитель директора по техническим вопросам LWO:
Инновационную системы оплаты талонов разработала резидент ПВТ белорусская IT-компания LWO совместно с «Белинвестбанком». Но пользоваться ею могут держатели любых банковских карт.
Владимир Чаплюк, управляющий дирекцией ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области:
Галина Буро, корреспондент:
Билет контролеру можно показать прямо на телефоне. И даже если он разрядился – не проблема, ведь Гродно стал первым городом Беларуси, где наравне со smart-билетами внедрили и приложение «Оплати.Контролер».
При входе мы сканируем QR-код и блокируем транспортное средство, чтобы в этот момент никто не мог приобрести электронный талон.
Приложение для контролеров – это возможность управлять электронными билетами. Пассажир своим телефоном сканирует QR-код проверяющего. Если билет куплен в этом автобусе, претензий нет. Все очень прозрачно.
Инга Яцкевич, старший контролер автобусного парка Гродно:
И, кстати, не транспортом единым живет мобильный сервис «Оплати». По сути, это электронный кошелек у вас в кармане. Делать бесплатные денежные переводы в чате, создавать групповые кошельки. Возможности приложения постоянно расширяются. Рассчитаться можно за услуги по ЕРИП, в магазинах, кафе.
Кирилл Талейко:
Приложение белорусское, то есть не требует использование международных платежных систем. Поэтому деньги за эквайринг остаются в стране.
Олег Кондратенко, директор LWO, член Совета по развитию цифровой экономики:
Гродно стал седьмым городом Беларуси, где в общественном транспорте можно рассчитаться с помощью «Оплати». Это не отменяет бумажные талоны, а удобная альтернатива для пользователей смартфонов.
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«Распространяем за один рубль». С помощью «Оплати» рассчитаться за проезд по QR-коду теперь можно и в Гродно
Новости Беларуси. Оплатить проезд по QR можно и в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 апреля в городе над Неманом на маршруты вышли 30 автобусов,...
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