Емельяненко провел спарринг с сыном Кадырова

Источник материала: ОНТ

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировочный бой с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Видеозапись спарринга опубликована в Instagram спортсмена.

Емельяненко тренируется в чеченском клубе «Ахмат», где часто проводит спарринги с самим Рамзаном Ахматовичем. В июле у бойца запланирован поединок с Магомедом Исмаиловым.

Статистика выступлений 38-летнего Емельяненко в MMA – 28-7-1.

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