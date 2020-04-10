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Емельяненко провел спарринг с сыном Кадырова
Источник материала: ОНТ
Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировочный бой с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Видеозапись спарринга опубликована в Instagram спортсмена.
Емельяненко тренируется в чеченском клубе «Ахмат», где часто
Статистика выступлений 38-летнего Емельяненко в MMA – 28-7-1.
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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировочный бой с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Видеозапись спарринга опубликована в Instagram...
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