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Емельяненко провел спарринг с сыном Кадырова

10.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Емельяненко провел спарринг с сыном Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировочный бой с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Видеозапись спарринга опубликована в Instagram спортсмена.

Емельяненко тренируется в чеченском клубе «Ахмат», где часто проводит спарринги с самим Рамзаном Ахматовичем. В июле у бойца запланирован поединок с Магомедом Исмаиловым.

Статистика выступлений 38-летнего Емельяненко в MMA – 28-7-1.

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Боец смешанного стиля Александр Емельяненко провел тренировочный бой с сыном главы Чечни Рамзана Кадырова. Видеозапись спарринга опубликована в Instagram...
 
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