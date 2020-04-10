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Более 23 миллионов деревьев высадили во время акции «Неделя леса»
Источник материала: ОНТ
Уже традиционное событие каждый год привлекает всё больше людей. В этот раз желающих внести свой вклад в озеленение страны превысило 42 тысячи. Они не только сажали деревья, но и благоустраивали дворы, парки, места отдыха. Но в большей степени восстанавливали участки с повреждённым лесом.
Такая помощь природе просто необходима, отмечают специалисты! Сейчас лесам угрожают пожары. Из-за тёплой и засушливой весны горячий сезон начался раньше обычного. Только за сутки ликвидировано больше 160 лесных пожаров.
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Уже традиционное событие каждый год привлекает всё больше людей. В этот раз желающих внести свой вклад в озеленение страны превысило 42 тысячи. Они не только сажали...
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