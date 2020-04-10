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Более 23 миллионов деревьев высадили во время акции «Неделя леса»

10.04.2020 08:58 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Более 23 миллионов деревьев высадили во время акции «Неделя леса»

Уже традиционное событие каждый год привлекает всё больше людей. В этот раз желающих внести свой вклад в озеленение страны превысило 42 тысячи. Они не только сажали деревья, но и благоустраивали дворы, парки, места отдыха. Но в большей степени восстанавливали участки с повреждённым лесом.  

Анастасия Докучаева, официальный представитель министерства лесного хозяйства: «Действует одно общее правило: в течение трех лет после вырубок, каких-либо происшествий, мы обязаны восстановить лесной фонд.  Плюс мы создавали смешанные насаждения, к примеру, восемь рядов сосны, два ряда березы – делали мы это потому, что таким образом лесной фонд становится более устойчивыми к различным видам болезней и вредителям». 

Такая помощь природе просто необходима, отмечают специалисты! Сейчас лесам угрожают пожары. Из-за тёплой и засушливой весны горячий сезон начался раньше обычного. Только за сутки ликвидировано больше 160 лесных пожаров.  

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Уже традиционное событие каждый год привлекает всё больше людей. В этот раз желающих внести свой вклад в озеленение страны превысило 42 тысячи. Они не только сажали...
 
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