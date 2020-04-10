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В Гомеле частная компания запустила производство средств защиты для медиков

10.04.2020 08:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле частная компания запустила производство средств защиты для медиковГомеле частная компания запустила производство средств защиты для медиков" class="one-news__figure-img">

Пока врачи спасают жизни, кто-то должен позаботиться и о них. На помощь приходят всё больше неравнодушных. Активно подключился и частный бизнес.  

В Гомеле предприятие по производству пластиковых материалов начало выпуск защитных щитков для лица. За основу взяли проект факультета физики местного университета. Промышленный лазер работает круглосуточно. На производство одного щитка уходит всего три минуты. Первую партию – две тысячи экземпляров – доставят в областную инфекционную больницу. Затем готовы работать по заявкам.

Роман Напреев, учредитель компании «Полидрев»: «Мы же все социально ответственные люди. То есть, если врачей надо защищать, мы, чем можем, тем и помогаем. В условиях нашего производства это делается очень быстро: программа пишется на компьютере, лазер все это делает автоматически, практически без участия человека».

Это только один из примеров вовлеченности бизнеса в решение общей проблемы. Сегодня медикам безвозмездно помогают по всей стране.

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Теги: Гомель
 
 
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Пока врачи спасают жизни, кто-то должен позаботиться и о них. На помощь приходят всё больше неравнодушных. Активно подключился и частный бизнес.   В Гомеле...
 
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