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В Гомеле частная компания запустила производство средств защиты для медиков
Источник материала: ОНТГомеле частная компания запустила производство средств защиты для медиков" class="one-news__figure-img">
Пока врачи спасают жизни, кто-то должен позаботиться и о них. На помощь приходят всё больше неравнодушных. Активно подключился и частный бизнес.
В Гомеле предприятие по производству пластиковых материалов начало выпуск защитных щитков для лица. За основу взяли проект факультета физики местного университета. Промышленный лазер работает круглосуточно. На производство одного щитка уходит всего три минуты. Первую партию – две тысячи экземпляров – доставят в областную инфекционную больницу. Затем готовы работать по заявкам.
Это только один из примеров вовлеченности бизнеса в решение общей проблемы. Сегодня медикам безвозмездно помогают по всей стране.
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Пока врачи спасают жизни, кто-то должен позаботиться и о них. На помощь приходят всё больше неравнодушных. Активно подключился и частный бизнес. В Гомеле...
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