НОВЫЕ СТРАНИЧКИ В ЛЕТОПИСЬ РАЙОНА

Смолевичская районная организация Коммунистической партии Беларуси немногочисленная – всего около сотни членов. Но постоянно принимает активное участие в общественной жизни района, во многих массовых мероприятиях и акциях. Особое внимание в ее деятельности уделяется патриотической теме, героическому прошлому Смолевичского района, сохранению его исторического наследия.

Не так давно в свет вышла книга – документальная хроника об истории Смолевичской районной парторганизации «За страницами партийного билета», подготовленная по инициативе и при содействии первого секретаря бюро парторганизации Михаила Васильевича Жилянина и активном участии в работе над книгой сотрудника районной газеты «Край смалявіцкі» Лидии Вячеславовны Судникович. В этом издании отражены важнейшие исторические этапы становления и деятельности районной партийной организации, отмечена ее руководящая роль в развитии экономики, политической, общественной и духовной жизни района. Заметное место отведено рассказу о людях – членах КПБ, смолевичанах и жителях района, которые оставили добрый след в недавнем прошлом нашего края. Книга о смолевичских коммунистах – еще одна из страниц исторической летописи района.

При работе над книгой ее создатели часто обращались за советом и консультацией к одному из бывших руководителей Смолевичского района и города Жодино Владимиру Митрофановичу Ставскому. С 1978 по 1984 год он работал первым секретарем Смолевичского райкома КПБ, позже трудился в аппарате Верховного Совета БССР, затем в Секретариате Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. Но годы работы в Смолевичском районе оставили у ветерана Компартии особенно теплые воспоминания.





В то время Смолевичская партийная организация объединяла не только коммунистов района, но и города Жодино и была одной из самых многочисленных в области.

— С тех пор, когда я работал первым секретарем Смолевичского райкома партии, прошло уже 36 лет, — рассказывает Владимир Митрофанович в своем недавнем письме, которое он направил в нынешнюю Смолевичскую парторганизацию. – Сменились поколения. Многие бывшие комсомольцы Смолевиччины уже стали ветеранами труда. Мне сегодня трудно передать словами те чувства, которые беспокоят сердце. Смолевичский край, благословенная земля, стал для меня второй малой родиной. Как и в других местах республики, обитает здесь счастье, а порой и горе, любовь, добро и зло, успехи и неудачи – все, из чего складывается жизнь, вечное и преходящее.

Каждый раз, когда я собираюсь навестить Смолевиччину, испытываю, кроме волнующей радости, тревогу, что не смогу уже увидеть многих уважаемых мною коллег по работе в 80-х годах прошлого века в райкоме и райисполкоме, замечательных руководителей районных организаций, трудовых коллективов предприятий, строительства, хозяйств, школ. Мы трудились вместе в течение шести лет. У нас был слаженный коллектив единомышленников, преданных делу, компетентных, инициативных руководителей-управленцев.

С благодарностью вспоминаю Алексея Евдокимовича Заболотного, Виктора Семеновича Чечко, Михаила Васильевича Жилянина, Олега Александровича Кузнецова, Вилена Трофимовича Лявданского, Николая Михайловича Гордиенко, Аллу Адольфовну Папкович – они работали в аппаратах райкома и райисполкома, главврача Петра Антоновича Митько, руководителей РОВД Федора Евсеевича Глушакова и Александра Семеновича Громыко, руководителей трудовых коллективов Федора Григорьевича Ботяновского, Анатолия Владимировича Папковича, Валентина Ивановича Макара, Игоря Николаевича Кохановского, Иосифа Антоновича Автушко, Аркадия Чванкина, Георгия Александровича Кирильчика, Федора Ивановича Привалова. Жаль, что уже ушли из жизни талантливые организаторы и управленцы Михаил Николаевич Надеин, Николай Степанович Холенков, Викентий Антонович Козловский, Иван Николаевич Некрасов, Анатолий Бонифатович Купрейчик, Владимир Петрович Лысый…

Нам приходилось решать и текущие производственные, и перспективные вопросы развития района. Много внимания уделяли деятельности предприятий промышленности, строительства, объектов культуры и торговли, учебных заведений, обслуживающих организаций. Стремились увеличить производство самых необходимых товаров народного потребления. Мы много строили. На этих объектах и сегодня производится нужная людям продукция, оказываются услуги.

Но при всей важности развития экономики, строительства жилья, дорог, создания современной инженерной инфраструктуры, самым главным, самым важным в работе всегда был вопрос подбора, расстановки, воспитания и учебы руководителей, первых лиц трудовых коллективов и руководителей среднего звена, самых близких к труженику.

В своем обращении к нынешним жителям и коммунистам района Владимир Митрофанович подчеркивал, что в его бытность райком партии уделял пристальное внимание вопросам развития и города Жодино. И добрую память о той поре оставили многие жодинские руководители – умелые, умные, деловые, прогрессивно мыслящие организаторы промышленности и строительства, науки и культуры

— Особо хочу подчеркнуть роль бывших генеральных директоров Белорусского автозавода депутата Верховного Совета БССР Дмитрия Ивановича Сырокваша и Героя Социалистического Труда Павла Лукьяновича Мариева, сделавших все, чтобы это предприятие было известно во всем мире своими большегрузными автомобилями. Много усилий вложил в создания мощной строительной базы, строительных организаций в Жодино бывший управляющий стройтрестом №29 Яков Александрович Лесов. Огромный вклад в развитие сельскохозяйственной науки и материальной базы Белорусских научно-исследовательских институтов земледелия и животноводства внесли руководители этих учреждений Владимир Павлович Самсонов и Виталий Степанович Антонюк.

В 70-80-е годы минувшего столетия нашим предшественникам приходилось работать в условиях плановой экономики, при командно-административных методах управления. Не было рыночных отношений, еще не видно было развития малого и среднего бизнеса. Сельское хозяйство не имело таких , как сейчас, высокопроизводительных механизмом и техники, высокоэффективных технологий ведения сельхозпроизводства.

— Но и тогда, — рассказывает Владимир Митрофанович, — в тех условиях мы добивались высоких результатов. А с трудностями сталкивались постоянно. Например, тяжелейшим для села был засушливый 1979 год. Три месяца не было дождя, все высохло. Чем кормить скот зимой? Но люди не пали духом. Без отпусков, без выходных выходили на работу, чтобы обеспечить животноводство кормами. Помню обращение первого секретаря ЦК КПБ Петра Мироновича Машерова к населению с просьбой сделать все возможное, чтобы не загубить сельское хозяйство. Дезертирством считалось, если кто-нибудь из руководителей мог позволить себе в этот тяжелый период уехать на курорт.

— Мы отправляли с военными палатками бригады для заготовки кормов в Борисовский район, на озеро Палик, косить все, что росло на берегах. Закладывали в сенаж березовые ветки. Оптимизм и самоотверженный труд смолевичан дали хорошие результаты. По итогам осенне-зимнего периода содержания скота район был признан победителем республиканского социалистического соревнования. Мы получили Переходящее знамя ЦК КПБ и Совета Министров республики, а по итогам года за достигнутые экономические показатели район был награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС. Все хозяйства закончили год без убытков, хотя раньше до 30 процентов совхозов и колхозов были убыточными.

Несмотря на многие трудности, в те «советские» времена в районе активно велось промышленное и социальное строительство. В эксплуатацию была введена крупнейшая в Союзе бройлерная птицефабрика, в Жодино начала работать швейно-трикотажная фабрика, в Озерицкой Слободе было создано крупное овощеводческое хозяйство. Возводилось много жилья.

— В это время строился и Национальный аэропорт Минск, — вспоминает Владимир Митрофанович. – И мы верили, что он станет притягательным местом для дальнейшего развития производительных сил, что здесь найдут работу многие жители района. Так и случилось. Сейчас с удовлетворением наблюдаю за развитием Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», за которым — новое перспективное будущее для Смолевичей и района. И я желаю смолевичанам, которых всегда отличало трудолюбие, новых достижений, процветания, счастья, добра и здоровья!

Документальная книга «За страницами партбилета» уже разошлась по библиотекам, трудовым коллективам, нашла свое место на полках у многих партийных активистов района. Но, возможно, такие искренние откровения, с каким выступил Владимир Митрофанович Ставский, станут началом для продолжения дальнейшей исторической летописи смолевичан. Ведь рассказы современников минувших лет – самые яркие моменты, живые картинки нашего еще совсем недавнего прошлого.

Э.ПОТАПЧИК.

Фото из личного архива В.М.Ставского.



