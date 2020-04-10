Семейные традиции празднования Пасхи, на первый взгляд, одинаковы, но все же атмосфера, которая наполняет дом, у каждого особенная. Корреспондент «КС» обратилась к жителям Смолевиччины с вопросом: «Какие семейные традиции празднования Пасхи есть в вашей семье?».

Ирина Стрельцова, смолевичанка:

– В нашей семье празднование этого светлого праздника не обходится лишь простой покраской яиц. Каждый год мы оформляем пасхальный уголок. В Вербное воскресенье ставим веточки, которые украшаем ленточками и маленькими игрушками. В понедельник ставим красивые тарелки или подставки для яиц. В пятницу эти тарелочки наполняются разноцветными яйцами. Сын Александр под моим руководством красит яйца, но мы стараемся не просто их покрасить, но и оригинально их украсит. В пятницу бабушка делает творожную пасху. А накануне праздника – в субботу, мы всей семьей идем освящать пасхальную трапезу, в воскресенье сначала собираемся за семейным столом, а потом идем поздравлять бабушек.

Я считаю очень важным сохранять и передавать семейные традиции своим детям. Ведь общие традиции соединяют семью, поддерживают, успокаивают.

Екатерина Малявко, смолевичанка:

– Пасхальные традиции у нас с дочкой начинаются с покраски яиц, затем их декора. Обязательно каждый год придумываем разные домики для яиц. Например, в прошлом году делали цветочную полянку, в этом уже почти сделали полянку с кроликами.

У меня 5 крестников и каждую Пасху я их навещаю и передаю куличи, яйца и разные вкусности. Накануне Пасхи мы всей семьей ходим в церковь и освящаем соль, куличи и обязательно ставим свечи.

Поздравляю всех со светлым праздником Пасхи! Мира, добра и радости.

Елена Гвоздич, жительница д. Заречье:

– В нашей семье есть традиция на праздник Пасхи собираться за обеденным столом в бабушкином доме. К сожалению, ее уже давно нет в живых, но этот праздник объединяет семью.

А в предпраздничные дни мы вместе с детьми печем куличи, красим яйца. Дети любят печь на этот праздник печенье и придумывать новые способы украшения яиц.

Также приятный момент прзадникования Пасхи – обмен подарками. По доброй традиции к детям «приходит» пасхальный зайчик, который оставляет им заветные подарочки.

Мария Алексеенко, минчанка:

– К празднованию Светлого Христова Воскресения мы готовимся заранее: убираем в доме, обдумываем с мамой, что приготовить на праздничный стол. Как и многие хозяйки, печем куличи. Практически всегда красим яйца луковой шелухой. Садясь за стол, сразу же едим освященные куличи, яйца, а потом – все остальное. Также взаимно обмениваемся при встрече со словами: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

На фото: Пасхальный уголок в семье Малявко.