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Россия потратит на строительство двух вертолетоносцев 1,34 миллиарда долларов

10.04.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Постройка первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на заводе «Залив» в Крыму будет стоить примерно 100 млрд российских рублей (это около 1,34 миллиарда долларов США), контракт подпишут до конца апреля. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.


Фото: wikipedia.org

«Контракт на постройку кораблей должен быть подписан в третьей декаде апреля. Стоимость вертолетоносцев составит чуть менее 100 млрд рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что закладка УДК на керченском заводе «Залив» должна состояться в первых числах мая. «Головной корабль планируется передать флоту в 2026 году, второй вертолетоносец — в 2027 году», — сообщил источник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Как сообщали ранее ТАСС источники в оборонно-промышленном комплексе и судостроительной отрасли, технический проект на оба корабля подготовлен и соответствует техзаданию главкомата ВМФ. Полное водоизмещение вертолетоносцев будет составлять 25 тыс. т, максимальная длина — около 220 м. Один корабль будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морпехов.

УДК, также называемые вертолетоносцами, имеющиеся в военно-морских силах ряда стран, способны нести группировку тяжелых вертолетов различного назначения, перевозить несколько сотен и более морских пехотинцев, оснащаются доком для катеров, перевозят бронетехнику. Корабли этого класса в России и СССР не строились.

 
 
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