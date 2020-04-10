В центре Одессы обрушился старинный дом

Источник материала: ОНТ

В центре Одессы прямо на дорогу обрушился старинный дом-памятник архитектуры. По предварительным данным, никто не пострадал

Сообщается, что дом признали аварийным еще несколько лет назад, поэтому людей отсюда отселили. На днях в здании начались работы. Лишь чудом никто не погиб. Прохожие, которые шли мимо, успели отскочить от обломков. А работники, которые проводили в аварийном здании ремонт, за минуту до падения вышли на улицу передохнуть. Перекрыт целый квартал. Коммунальщики разбирают завалы.

Фото: dumskaya.net

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