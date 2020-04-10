|
В центре Одессы обрушился старинный дом
Источник материала: ОНТ
В центре Одессы прямо на дорогу обрушился старинный дом-памятник архитектуры. По предварительным данным, никто не пострадал
Сообщается, что дом признали аварийным еще несколько лет назад, поэтому людей отсюда отселили. На днях в здании начались работы. Лишь чудом никто не погиб. Прохожие, которые шли мимо, успели отскочить от обломков. А работники, которые проводили в аварийном здании ремонт, за минуту до падения вышли на улицу передохнуть. Перекрыт целый квартал. Коммунальщики разбирают завалы.
Фото: dumskaya.net
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Одессы прямо на дорогу обрушился старинный дом-памятник архитектуры. По предварительным данным, никто не пострадал Сообщается, что дом признали аварийным...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)