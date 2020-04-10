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Генеральный секретарь минского «Динамо» Дмитрий Басков вошёл в совет директоров КХЛ

10.04.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Генеральный секретарь минского «Динамо» Дмитрий Басков вошёл в совет директоров КХЛ

Генеральный секретарь минского «Динамо», заместитель председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков вошёл в совет директоров КХЛ.

Решение было принято в ходе заочного голосования Лиги. Полномочия прежнего состава досрочно прекращены. Всего в составе совета директоров – 21 представитель руководства лиги и клубов, выступающих в КХЛ. Напомним, этот сезон в сильнейшем чемпионате Европы был завершён досрочно.

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Генеральный секретарь минского «Динамо», заместитель председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков вошёл в совет директоров КХЛ. Решение было принято в...
 
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