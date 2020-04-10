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В Кореличском районе введено ограничение на посещение лесов

10.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Кореличском районе введено ограничение на посещение лесов

В Кореличском районе с 8 апреля введено ограничение на посещение лесов. Это значит, что с 22.00 до 6.00 и в дневное время гражданам нельзя входить на территорию лесных массивов. На данный момент запрет на посещение лесов в связи со сложной пожароопасной обстановкой  действует в Гродненском, Лидском, Вороновском, Ошмянском, Сморгонском, Ивьевском, Берестовицком, Свислочском, Волковысском, Островецком и Дятловском районах. Решение о необходимости введения ограничения и запрета на посещение лесов в Гродненской области было принято 8 апреля на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Гродненского облисполкома.

Виной сухость или халатность?
Иной раз приходится слышать фразу: «Раньше никаких запретов не было. А теперь ни шашлык пожарить, ни просто погулять…». Конечно, любителей отдохнуть на природе понять можно, но такие ограничительные меры вводятся для безопасности самих же людей. Как поясняет заместитель директора ГЛХУ «Новогрудский лесхоз» Александр Досько, с начала пожароопасного сезона в лесах республики произошло 270 лесных пожаров, на Гродненщине леса пылали уже 22 раза, на территории Новогрудского лесхоза — 6. Причин на то несколько: низкая влажность воздуха и почвы, а самое главное — человеческий фактор и сельскохозяйственные палы. Небрежно брошенная в сухую траву спичка — и вот уже пожарные расчеты мчатся утихомиривать огненную стихию.
Как рассказывает начальник Кореличского РОЧС Денис Стодольник, с начала текущего года на территории Кореличского района произошло 6 загораний травы. Например, 4 апреля из-за сельхозпала едва не начался пожар в деревне Лесок. Огнем была охвачена территория в 2 гектара, и только четырем автоцистернам удалось справиться с огнем.
Настоящим шоком стал пожар, произошедший 7 апреля в деревне Нарчи Щучинского района. 70-летний местный житель сжигал траву во дворе своего дома. Со слов мужчины, процесс горения он контролировал, в дом ушел, когда все потухло. Однако через некоторое время пожар перекинулся к соседям. В результате в деревне сгорело более 20 домов.

                                                         У лесной охраны — всё под контролем
По словам Александра Досько, лесная охрана Новогрудского лесхоза готова к предстоящему пожароопасному сезону. На линейке готовности стоит спецтехника и оборудование, обучен персонал. Но и лесной охране, и спасателям-пожарным одним с огненной проблемой не справиться. Очень важно, чтобы каждый человек понимал: лесные прогулки нужно отложить до лучших времен.
Следует помнить, что и после снятия запретных и ограничительных мер в лесу нельзя разводить костры. Если вам все таки захотелось шашлыков на природе, готовить их нужно на обустроенных площадках, окаймленных минерализованной полосой шириной не менее 0,25 метра. Нельзя оставлять горящие спички, окурки, применять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, оставлять промасленную бумагу, ткань, паклю. Также запрещается заправлять топливные баки машин и механизмов в неустановленных местах, курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим. Под строгим запретом выжигание сухой травы на лесных полянах и лугах, стерни на полях и примыкающих к лесам земельных участках.

 20 базовых — за пикник в лесу
Для нарушителей закона существует административная ответственность. Так, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах без материального ущерба грозит предупреждение или наложение штрафа до 20 базовых величин. Если ущерб причинен, придется уплатить от 25 до 50 базовых величин. Того, кто все таки решит поиграть с огнем и разжечь костер в запрещенном месте, предупредят или оштрафуют на сумму до 20 базовых величин.
Александр Досько напоминает, что в случае обнаружения возгорания необходимо немедленно позвонить дежурному лесхоза по телефону (8-01597) 3-31-27, сообщить в ближайшее лесничество или службу МЧС, а при возможности и принять меры к ликвидации возгорания.

Инна ЛЕЙКО

 
 
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В Кореличском районе с 8 апреля введено ограничение на посещение лесов. Это значит, что с 22.00 до 6.00 и в
 
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