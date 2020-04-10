Президент выступил за стимулирование перехода белорусов на использование электроэнергии в своих домах

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею стимулирования людей к тому, чтобы они начали потреблять больше электроэнергии в своих домах. Об этом он заявил сегодня в ходе обсуждении проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», сообщает БЕЛТА.

В обсуждении проекта указа участвовали также вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Минского облисполкома Александр Турчин и председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак.

Этот проект разработали для того, чтобы белорусы перешли на активное использование электроэнергии для отопления домов, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь – об одноквартирных (блокированных) жилых домах.





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