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Президент выступил за стимулирование перехода белорусов на использование электроэнергии в своих домах

10.04.2020 11:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент выступил за стимулирование перехода белорусов на использование электроэнергии в своих домах

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею стимулирования людей к тому, чтобы они начали потреблять больше электроэнергии в своих домах. Об этом он заявил сегодня в ходе обсуждении проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда», сообщает БЕЛТА. 

В обсуждении проекта указа участвовали также вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Минского облисполкома Александр Турчин и председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак.

Этот проект разработали для того, чтобы белорусы перешли на активное использование электроэнергии для отопления домов, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Речь – об одноквартирных (блокированных) жилых домах.

 


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Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал идею стимулирования людей к тому, чтобы они начали потреблять больше электроэнергии в своих домах. Об этом он...
 
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