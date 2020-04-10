Фото Солнца в самом высоком качестве обнародовали ученые

Источник материала: ОНТ

Учеными из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) опубликованы новые снимки Солнца в самом высоком качестве, которое когда-либо удавалось получить, об этом пишет издание BBC Focus.

Новые фотографии дали ученым новое представление о сложной солнечной атмосфере – до этого времени определенные участки Солнца казались почти пустыми или очень темными, но новые снимки показывают целые полосы шириной около 500 км с горячими электрифицированными газами, протекающими внутри них.





Изображения были получены телескопом Coronal Imager (Hi-C) NASA, который способен распознать участки в атмосфере Солнца размером до 70 км, или около 0,01% от его общего размера, что и делает эти снимки самыми точными среди когда-либо сделанных в атмосфере Солнца.





Ученые заявили, что полученные изображения помогут установить взаимосвязь между Землей и Солнцем: как именно движется поток энергии через слои Солнца к Земле.

Фото BBC Focus

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