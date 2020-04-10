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Фото Солнца в самом высоком качестве обнародовали ученые
Источник материала: ОНТ
Учеными из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) опубликованы новые снимки Солнца в самом высоком качестве, которое когда-либо удавалось получить, об этом
Новые фотографии дали ученым новое представление о сложной солнечной атмосфере – до этого времени определенные участки Солнца казались почти пустыми или очень темными, но новые снимки показывают целые полосы шириной около 500 км с горячими электрифицированными газами, протекающими внутри них.
Изображения были получены телескопом Coronal Imager (Hi-C) NASA, который способен распознать участки в атмосфере Солнца размером до 70 км, или около 0,01% от его общего размера, что и делает эти снимки самыми точными среди когда-либо сделанных в атмосфере Солнца.
Ученые заявили, что полученные изображения помогут установить взаимосвязь между Землей и Солнцем: как именно движется поток энергии через слои Солнца к Земле.
Фото BBC Focus
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Учеными из Университета Центрального Ланкашира (Великобритания) опубликованы новые снимки Солнца в самом высоком качестве, которое когда-либо удавалось...
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