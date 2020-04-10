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Лимиты продажи в аптеках некоторых лекарств, масок и антисептиков в одни руки установил Минздрав

10.04.2020 12:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лимиты продажи в аптеках некоторых лекарств, масок и антисептиков в одни руки установил Минздрав

Министерство здравоохранения Беларуси установило нормы продажи в аптеках некоторых товаров одному покупателю за один раз.

Так, в письме Минздрава от 9 апреля 2020 года, опубликовано на сайте министерства, сообщается, что ограничения будут действовать с 10 апреля по 1 июля 2020 года.

В числе препаратов, продажу которых временно ограничили, – противовоспалительное средство парацетамол (200 мг и 500 мг). Один покупатель сможет приобрести за один раз 40 таблеток. Такой же лимит действует и для противовирусного препарата «Арпетол» (100 мг и 50 мг).

Капсулы «Флустоп», которые используются для лечения гриппа, тоже будут продавать с ограничениями: по 10 капсул в одни руки за один раз.

Что касается антисептиков, то их белорусы смогут купить по две упаковки за раз.

На медицинские маски установлено ограничение продажи до десяти штук одному покупателю.

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Министерство здравоохранения Беларуси установило нормы продажи в аптеках некоторых товаров одному покупателю за один раз. Так, в письме Минздрава от 9 апреля 2020...
 
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