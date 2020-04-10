Виталий Артист выпустил первый клип после роспуска «Без Билета»

Источник материала: Tut.by

Виталий Артист выпустил первый клип после роспуска группы «Без Билета». Видео сняли на трек «Игла», он стал заглавным в недавнем одноименном альбоме исполнителя. Клип снимали на острове Самуй.

Тропическое видео начинается с иллюстрации первой строчки трека: «Машина припаркована на пляже — в ней двое» и продолжается там же, на острове Самуй. Именно на острове, а еще в белорусской деревне Виталий вдохновлялся на создание альбома. Режиссером ролика стал сам Виталий Артист, а оператором и режиссером монтажа — Максим Малахов.

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