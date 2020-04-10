Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар, евро и российский рубль не выдержали давления белорусского рубля и обвалились в начале торгов 10 апреля. Биткойн -415.44

Курс доллара обвалился ещё на 0,0252 BYN до 2,4908 BYN/USD.

Обвальное падение курса доллара идёт уже восьмые торги подряд. Лишь на первых апрельских торгах доллар подорожал, а на всех последующих он дешевел. К текущему моменту его стоимость упала на 0,1065 BYN.

Курс евро упал на 0,0195 BYN до 2,7168 BYN/EUR.

Евро за последние восемь торгов дорожал лишь однажды и всего на 0,0001 BYN, а общее снижение к моменту написания статьи составило 0,1310 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0184 BYN до 3,3560 BYN/100 RUB.

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