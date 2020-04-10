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Курсы валют и криптовалют на сегодня

10.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Доллар, евро и российский рубль не выдержали давления белорусского рубля и обвалились в начале торгов 10 апреля. Биткойн -415.44

Курс доллара обвалился ещё на 0,0252 BYN до 2,4908 BYN/USD.

Обвальное падение курса доллара идёт уже восьмые торги подряд. Лишь на первых апрельских торгах доллар подорожал, а на всех последующих он дешевел. К текущему моменту его стоимость упала на 0,1065 BYN.

Курс евро упал на 0,0195 BYN до 2,7168 BYN/EUR.

Евро за последние восемь торгов дорожал лишь однажды и всего на 0,0001 BYN, а общее снижение к моменту написания статьи составило 0,1310 BYN.

Курс российского рубля снизился на 0,0184 BYN до 3,3560 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 6929.61$ (-415.44);

Bitcоin Cash/ВСС – 236.37$ (-29.93);

Litecoin − 42.35$ (-4.08);

Еthеreum − 157.42$ (-15.31);

ZCаsh − 35.92$ (-4.29);

DigitalCash − 74.32$ (-4.93);

Monero − 55.4$ (-2.42)


 
 
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Доллар, евро и российский рубль не выдержали давления белорусского рубля и обвалились в начале торгов 10 апреля. Биткойн -415.44
 
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