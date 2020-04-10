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ПАРК ПАМЯТИ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ В Д.БОРКИ КИРОВСКОГО РАЙОНА

10.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

В четверг, 9 апреля, в Борках продолжилась закладка Парка памяти. Он станет частью мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области в д.Борки», реконструкция которого ведется активными темпами.

Участие в высадке деревьев на территории будущего Парка памяти приняли председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц, помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Могилевской области Александр Субботин, председатель Кировского райисполкома Михаил Гулый, председатель Кировского районного Совета депутатов Галина Слабодникова, ветераны, представители облисполкома, общественных объединений.

Общими усилиями было высажено 12 красных дубов и 37 декоративных яблонь. Всего на участке площадью 1 га будет более 1000 деревьев и кустарников, в числе  которых – голубые ели, лиственница европейская, березы, липы, плакучая ива, кусты барбариса и другие.  Саженцы привезены из разных уголков Могилевщины.

Высадка деревьев началась 4 апреля, на этой недели работу по закладке парка планируется завершить.

Более подробно – на страницах районной газеты «Кіравец». 

Евгения БЕЛЬКО.
Фото Максима МИКЕШИНА.

 
 
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В четверг, 9 апреля, в Борках продолжилась закладка Парка памяти. Он станет частью мемориального комплекса «Памяти сожженных деревень Могилевской области в...
 
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