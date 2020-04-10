Источник материала: Новости Дзержинска

C марта по май 2020 года проходит республиканский фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи «Венок славы», посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Организатор мероприятия – Белорусское общественное объединение «Общество памяти воинов и жертв Великой Отечественной войны».

Цель конкурса – содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, активизация интереса детей и молодежи к героической истории страны и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.

Примечательно, что наряду с индивидуальными творческими работами на мероприятии будут представлены коллективные. Это создание мемориального венка – «Венка славы».

Изготовленные мемориальные венки будут возложены на могилы советских воинов, партизан, подпольщиков, мирных жертв фашизма, а также к мемориальным знакам и памятникам военной истории.

Приглашаем принять участие в фестивале-конкурсе «Венок славы». Условия проведения фестиваля-конкурса .



