C марта по май 2020 года проходит республиканский фестиваль-конкурс творчества детей и молодежи «Венок славы», посвященный 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Организатор мероприятия – Белорусское общественное объединение «Общество памяти воинов и жертв Великой Отечественной войны».
Цель конкурса – содействие гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, активизация интереса детей и молодежи к героической истории страны и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны.
Примечательно, что наряду с индивидуальными творческими работами на мероприятии будут представлены коллективные. Это создание мемориального венка – «Венка славы».
Изготовленные мемориальные венки будут возложены на могилы советских воинов, партизан, подпольщиков, мирных жертв фашизма, а также к мемориальным знакам и памятникам военной истории.
Приглашаем принять участие в фестивале-конкурсе «Венок славы».