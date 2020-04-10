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Сделка ОПЕК не состоялась. Мексика выступила против условий сокращения добычи нефти
10.04.2020 12:32 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Заседание ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершилось. Окончательного соглашения не удалось достигнуть из-за Мексики. Страна не согласилась сокращать объемы добываемой нефти.
Какм пишет
А соглашение не может быть принято, если хотя бы одна сторона против. Как результат, сделка по сокращению не была окончательно оформлена.
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Заседание ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершилось. Окончательного соглашения не удалось достигнуть из-за Мексики. Страна не согласилась сокращать объемы...
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