Сделка ОПЕК не состоялась. Мексика выступила против условий сокращения добычи нефти

Источник материала: Ежедневник

Заседание ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершилось. Окончательного соглашения не удалось достигнуть из-за Мексики. Страна не согласилась сокращать объемы добываемой нефти.

Какм пишет rg.ru , участники предложили сократить добычу нефти в мае и июне примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Не захотела присоединяться к инициативе Мексика. Страна готова снизить добычу нефти лишь на 100 тысяч баррелей.

А соглашение не может быть принято, если хотя бы одна сторона против. Как результат, сделка по сокращению не была окончательно оформлена.