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Сделка ОПЕК не состоялась. Мексика выступила против условий сокращения добычи нефти

10.04.2020 12:32 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Заседание ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершилось. Окончательного соглашения не удалось достигнуть из-за Мексики. Страна не согласилась сокращать объемы добываемой нефти.

Какм пишет rg.ru,  участники предложили сократить добычу нефти в мае и июне примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Не захотела присоединяться к инициативе Мексика. Страна готова снизить добычу нефти лишь на 100 тысяч баррелей.

А соглашение не может быть принято, если хотя бы одна сторона против. Как результат, сделка по сокращению не была окончательно оформлена.

 
 
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Заседание ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершилось. Окончательного соглашения не удалось достигнуть из-за Мексики. Страна не согласилась сокращать объемы...
 
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