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Для аптек ввели лимиты по продаже некоторых лекарств и средств «в одни руки»

10.04.2020 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минздрав ввел для аптек лимиты на продажу некоторых лекарств и медизделий одному покупателю. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения появились из-за повышенного спроса. Лимиты ввели в том числе на парацетамол, арпетол, медицинские маски, перчатки, дезинфицирующие средства для обработки рук.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ранее власти ввели регулирование надбавок импортеров и торговых сетей, а также предельную рентабельность производителей на маски и дезинфицирующие средства, в том числе гели и спреи. Это предусмотрено постановлением МАРТ № 27. Эти товары также включили в список социально значимых, на которые регулируются цены.

(Будет дополнено.)

 
 
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Минздрав ввел для аптек лимиты на продажу некоторых лекарств и медизделий для одного покупателя. Ограничения появились из-за повышенного спроса. Лимиты ввели в...
 
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