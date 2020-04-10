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Для аптек ввели лимиты по продаже некоторых лекарств и средств «в одни руки»
Источник материала: Tut.by
Минздрав ввел для аптек лимиты на продажу некоторых лекарств и медизделий одному покупателю. Об этом
Ранее власти
(Будет дополнено.)
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Минздрав ввел для аптек лимиты на продажу некоторых лекарств и медизделий для одного покупателя. Ограничения появились из-за повышенного спроса. Лимиты ввели в...
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