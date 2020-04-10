Три белорусских игрока попали в финальный рейтинг драфта НХЛ

Источник материала: ОНТ

Сразу три белорусских игрока попали в финальный рейтинг драфта Национальной хоккейной лиги.

Список подготовлен центральным скаутским бюро. Лучшая позиция среди белорусов у нападающего команды «Принс-Альберт» Ильи Усова – 108-е место. Следом идёт форвард Евгений Оксентюк из «Флинта». Ещё один нападающий Валентин Демченко из «Бэ-Комо» занимает 133-е место. Лидирует в рейтинге форвард Алексис Лафренье из команды «Римуски» Лиги Квебека.

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