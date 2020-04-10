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Беларусь увеличила выпуск медицинской одежды и масок
10.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Стратегический товар. В Беларуси многие швейные предприятия
Ольга Шарко сожалеет, что скорость работы швейной машинки нельзя увеличить. Сама готова трудиться больше, как и ее коллеги. Они понимают, что делают товар практически первой необходимости: одежду для врачей.
«Работаем в поте лица, как говорится. Входим в положение. Работой загружены полностью», – сказала швея Ольга Шарко.
Некоторые рабочие места в цеху пустуют, но не потому, что не хватает сотрудников. Штат, напротив, увеличили. Просто многие сейчас работают на дому. Пандемия внесла коррективы не только в рабочий график предприятия, но и в модельный ряд.
Две трети сотрудников теперь шьют защитные маски. Заказов много. А вот материалов не всегда хватает. Приходится искать замену.
«Вот вариант из бязи. Бязь это стопроцентный хлопок. Вот такое сочетание как один из вариантов», – указала Наталья Никольская.
На этом производстве Витебска вместо новой коллекции верхней одежды готовы отшивать по 35 тысяч масок в день, а также одноразовые халаты для врачей. Технологию освоили быстро. Дело за поставками ткани.
Марля теперь главный материал и для работников мехового комбината. Медицинские изделия шьют все сотрудники. Даже скорняки – мастера по выделке меха.
«Оборудование задействовано легкого класса, которое ранее мало использовалось при пошиве изделий из меха. Потому что толщина другая. Другие особенности изготовления меха» – рассказала начальник скорняжно-пошивочного цеха мехового комбината Инна Арсенова.
Чтобы обеспечить медицинскими масками врачей и жителей страны, подключаются предприятия, далекие от швейного дела. Например, центры соцобслуживания. Со следующей недели производство этого популярного товара в стране увеличат в четыре раза – до двух миллионов изделий в сутки.
Напомним, что в Беларуси ввели временное регулирование цен на медицинские маски. Торговая надбавка на изделие должна быть не более 10%.
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В республике многие швейные предприятия переквалифицировались и теперь производят медицинские маски и защитную одежду для врачей. Вывоз этих товаров из страны...
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