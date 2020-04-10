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Беларусь увеличила выпуск медицинской одежды и масок

10.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Стратегический товар. В Беларуси многие швейные предприятия переквалифицировались и теперь производят медицинские маски и защитную одежду для врачей. Вывоз этих товаров из страны запрещен. Главная задача – обеспечить собственные нужды. Как удается удовлетворить повышенный спрос, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Ольга Шарко сожалеет, что скорость работы швейной машинки нельзя увеличить. Сама готова трудиться больше, как и ее коллеги. Они понимают, что делают товар практически первой необходимости: одежду для врачей.

«Работаем в поте лица, как говорится. Входим в положение. Работой загружены полностью», – сказала швея Ольга Шарко.

Некоторые рабочие места в цеху пустуют, но не потому, что не хватает сотрудников. Штат, напротив, увеличили. Просто многие сейчас работают на дому. Пандемия внесла коррективы не только в рабочий график предприятия, но и в модельный ряд.

«Просим организации, чтобы немного сместили сроки. Потому что приоритет отдается костюмам «противочумным», если их можно так назвать. То есть они имеют полную защиту. Это капюшон, это полностью рукава. То есть комбез с головы до ног закрытый», – говорит начальник производства Наталья Никольская.

Две трети сотрудников теперь шьют защитные маски. Заказов много. А вот материалов не всегда хватает. Приходится искать замену.

«Вот вариант из бязи. Бязь это стопроцентный хлопок. Вот такое сочетание как один из вариантов», – указала Наталья Никольская.

На этом производстве Витебска вместо новой коллекции верхней одежды готовы отшивать по 35 тысяч масок в день, а также одноразовые халаты для врачей. Технологию освоили быстро. Дело за поставками ткани.

«Все сырье отпускается по предоплате и уходит буквально с колес. Если ты не успел заплатить сегодня, завтра этой продукции на складах поставщиков может просто не быть», – отметил директор швейного предприятия Андрей Шамшура.

Марля теперь главный материал и для работников мехового комбината. Медицинские изделия шьют все сотрудники. Даже скорняки – мастера по выделке меха.

«Оборудование задействовано легкого класса, которое ранее мало использовалось при пошиве изделий из меха. Потому что толщина другая. Другие особенности изготовления меха» – рассказала начальник скорняжно-пошивочного цеха мехового комбината Инна Арсенова.

Чтобы обеспечить медицинскими масками врачей и жителей страны, подключаются предприятия, далекие от швейного дела. Например, центры соцобслуживания. Со следующей недели производство этого популярного товара в стране увеличат в четыре раза – до двух миллионов изделий в сутки.

Напомним, что в Беларуси ввели временное регулирование цен на медицинские маски. Торговая надбавка на изделие должна быть не более 10%.



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Теги: Витебск
 
 
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В республике многие швейные предприятия переквалифицировались и теперь производят медицинские маски и защитную одежду для врачей. Вывоз этих товаров из страны...
 
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