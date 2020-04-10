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«Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему Прокопцов дважды отказал художнику в выставке
Источник материала: СТВ
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– какую картину написал бы на тему пандемии
– о любимых птицах и коте на даче
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Боюсь неопределённости завтрашнего дня»....
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