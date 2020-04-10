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«Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему Прокопцов дважды отказал художнику в выставке

10.04.2020 12:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы отказали очень известному художнику – Никасу Сафронову, чьё имя на слуху, в выставке, назвав его работы попсой.

«Наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов». Почему Прокопцов дважды отказал художнику в выставке

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Вы знаете, это не только я так называю. Я от своих слов не отказываюсь. Но, Вы знаете, дело в чём? Сегодня, как ни странно, такой мир, что, наверное, кому-то нужен и Никас Сафронов. К примеру. И он может выставляться. Но мы должны давать себе отчёт в том, что Национальный художественный музей – это, всё-таки, музей №1 страны, где должны выставляться художники высокопрофессиональные. И поэтому учёный совет дважды отказал, когда была такая заявка.

Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:

– какую картину написал бы на тему пандемии

– о любимых птицах и коте на даче

– почему любит собирать грибы

– о детстве и семье

Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Владимир Прокопцов, Вадим Щеглов

 
 
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Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». «Боюсь неопределённости завтрашнего дня»....
 
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