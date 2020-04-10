«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Источник материала: СТВ

Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Искусство – это…

Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:

Это жизнь.

Вадим Щеглов:

О чём Вы мечтаете?

Владимир Прокопцов:

Чтобы все люди, мы жили в согласии и мире.

Вадим Щеглов:

Ваш главный недостаток? Владимир Прокопцов:

Не могу отдыхать.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Владимир Прокопцов:

Своими родителями, семьёй и тем делом, которым занимаюсь.





Вадим Щеглов:

Поступок, о котором сожалеете?

Владимир Прокопцов:

Не смог, как искусствовед, сделать докторскую диссертацию.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите? Владимир Прокопцов:

Я не прощу лжи и предательства.

Вадим Щеглов:

Чего Вы боитесь?

Владимир Прокопцов:

Боюсь неопределённости завтрашнего дня.

Вадим Щеглов:

Деньги – это…

Владимир Прокопцов:

Деньги – это приходящее.

Вадим Щеглов:

Успех или деньги?

Владимир Прокопцов:

Успех.

Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:

– какую картину написал бы на тему пандемии

– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке

– о любимых птицах и коте на даче

– почему любит собирать грибы

– о детстве и семье

Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.