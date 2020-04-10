|
«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Источник материала: СТВ
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Владимир Прокопцов, генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Вадим Щеглов:
Владимир Прокопцов:
Также в интервью Владимир Прокопцов рассказал:
– какую картину написал бы на тему пандемии
– почему дважды отказал Никасу Сафронову в выставке
– о любимых птицах и коте на даче
– почему любит собирать грибы
– о детстве и семье
Смотрите 12 апреля в 21.15 на РТР-Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Боюсь неопределённости завтрашнего дня». Владимир Прокопцов в 9 честных ответах на неожиданные вопросы
Генеральный директор Национального художественного музея откровенно рассказал о себе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Искусство – это… ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)