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Мощный снежный буран в Казахстане оставил без света, воды и отопления жителей нескольких регионов
Источник материала: ОНТ
Мощный апрельский буран обрушился на регионы Казахстана.
Ветер порывами до 40 м/с выкорчевывал деревья, срывал крыши. Без света, воды и отопления остались жители сразу нескольких областей. Повреждены линии электропередачи. О жертвах стихии не сообщается. Непогода парализовала общественный транспорт. В нескольких регионах сохраняется штормовое предупреждение.
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Мощный апрельский буран обрушился на регионы Казахстана. Ветер порывами до 40 м/с выкорчевывал деревья, срывал крыши. Без света, воды и отопления остались жители...
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