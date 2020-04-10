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Мощный снежный буран в Казахстане оставил без света, воды и отопления жителей нескольких регионов

10.04.2020 12:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мощный снежный буран в Казахстане оставил без света, воды и отопления жителей нескольких регионов

Мощный апрельский буран обрушился на регионы Казахстана.

Ветер порывами до 40 м/с выкорчевывал деревья, срывал крыши. Без света, воды и отопления остались жители сразу нескольких областей. Повреждены линии электропередачи. О жертвах стихии не сообщается. Непогода парализовала общественный транспорт. В нескольких регионах сохраняется штормовое предупреждение. 

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Мощный апрельский буран обрушился на регионы Казахстана. Ветер порывами до 40 м/с выкорчевывал деревья, срывал крыши. Без света, воды и отопления остались жители...
 
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