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Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах
10.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом он заявил сегодня при обсуждении проекта указа "О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда".
"С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если мы как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся. Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще - переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб.м меньше будем потреблять по нашим расчетам", - заявил глава государства.
Участниками мероприятия стали вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Минского облисполкома Александр Турчин и председатель Минского горисполкома Анатолий Сивак.
Проект указа разработан
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает за стимулирование людей к потреблению электроэнергии в жилых домах. Об этом он заявил сегодня при обсуждении...
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