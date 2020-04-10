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Беларусь и Польша будут вместе строить мост через Западный Буг
10.04.2020 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В 2020 году Беларусь и
Фото из архива
Страны заключили межправительственное соглашение. Проект наполовину финансирует белорусская сторона и наполовину
— При укладке асфальта мы переходим на применение перегружателей. Эта технология позволяет значительно улучшить ровность и равномерность покрытий, — рассказал начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев. — В цементобетонных покрытиях это технология так называемого мытого бетона, которая увеличивает сцепные качества покрытий и уменьшает их шумность.
Также сейчас развивается сборно-монолитное мостостроение. Это позволяет получить все преимущества монолитного сооружения и уменьшить стоимость строительства.
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В 2020 году Беларусь и Польша планируют начать строительство нового моста через реку Западный Буг на погранпереходе Домачево — Словатичи, сообщает БЕЛТА. Фото из...
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