Беларусь и Польша будут вместе строить мост через Западный Буг

Источник материала: Виртуальный Брест

В 2020 году Беларусь и Польша планируют начать строительство нового моста через реку Западный Буг на погранпереходе Домачево — Словатичи, сообщает БЕЛТА.





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Страны заключили межправительственное соглашение. Проект наполовину финансирует белорусская сторона и наполовину Польша . В Министерстве транспорта уточнили, что дороги будут построены по новой технологии, направленной на повышение качества покрытий и долговечности.

— При укладке асфальта мы переходим на применение перегружателей. Эта технология позволяет значительно улучшить ровность и равномерность покрытий, — рассказал начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев. — В цементобетонных покрытиях это технология так называемого мытого бетона, которая увеличивает сцепные качества покрытий и уменьшает их шумность.

Также сейчас развивается сборно-монолитное мостостроение. Это позволяет получить все преимущества монолитного сооружения и уменьшить стоимость строительства.