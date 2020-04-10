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Стартует четвёртый тур чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Сегодня стартует четвёртый тур чемпионата Беларуси по футболу. В игровой программе – один матч.
Гродненский «Неман» постарается подняться в верхнюю часть турнирной таблицы. На своём поле команда Игоря Ковалевича примет бобруйскую «Белшину». Начало матча в 19 часов. «Неман» занимает 9 место, у команды четыре очка. «Белшина» замыкает турнирную таблицу. Бобруйские футболисты не одержали ни одной победы на старте сезона.
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Сегодня стартует четвёртый тур чемпионата Беларуси по футболу. В игровой программе – один матч. Гродненский «Неман» постарается подняться в верхнюю часть...
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