Потеряла ребенка, рассталась с карьерой и осталась виноватой. Почему Азизу обвинили в смерти Игоря Талькова

Источник материала: Tut.by

6 октября 1991 года в питерском Дворце спорта «Юбилейный» прогремело несколько выстрелов. Один из них стал роковым: пуля попала в певца Игоря Талькова. Артист скончался на месте.

О том, что происходило за кулисами «Юбилейного» по словам очевидцев, и почему виновной в смерти Талькова до сих пор считают популярную в начале 90-х певицу и сегодняшнюю именинницу Азизу — вспоминаем в нашем материале.





В тот роковой вечер Азиза, по ее собственным словам, не планировала выступать на сцене «Юбилейного»: артистка была в положении, ее мучал сильный токсикоз.

«Я не должна была участвовать в этом концерте, — вспоминает певица. — Из-за того, что плохо себя чувствовала, не хотела соглашаться. Игорь (Малахов, возлюбленный Азизы — Прим. LADY) говорил мне: пожалей себя, лучше погуляем завтра, воздухом подышим. Но меня очень сильно уговаривали. Уговорили».

Не собирался выступать в «Юбилейном» и Игорь Тальков. Об этом после трагедии рассказала журналистам вдова артиста. По словам Татьяны Тальковой, в те даты Игорь планировал поехать в Сочи. Но внезапно узнал, что мероприятие во Дворце спорта организовывает продюсерская фирма ЛИС’С, в арсенале которой — высококлассная аудиоаппаратура. Именно такая нужна была Талькову для предстоящих выступлений в Москве. Певец рассчитывал, что участие в питерском концерте поможет ему ее заполучить, и согласился выступить.





И хотя, как потом утверждали близкие артиста, Тальков в последнее время часто говорил о своей скорой смерти, вряд ли он мог представить, что аппаратура ему уже не понадобится.

Недовольный директор

О том, что происходило дальше, достоверно никто не знает — даже спустя три десятка лет.

По официальной версии, незадолго до потасовки Игорь Малахов устроил скандал — он рьяно спорил с организаторами концерта и даже угрожал им. Почему? Все просто: в 90-е выступать в середине мероприятия было не комильфо, так что Малахов хотел «подвинуть» свою возлюбленную Азизу ближе к концу концерта. После долгих и не самых мирных (по словам свидетелей ситуации) уговоров ему это удалось.

Азиза же утверждает, что ситуация была иной: мол, ее поставили перед Тальковым, потому как она себя плохо чувствовала и не могла долго ждать своего выступления.





Как бы там ни было, дальше версии сходятся в одном: концертному директору Игоря Талькова все это очень не понравилось, и он пошел разбираться.

«В этот момент приходит концертный директор Игоря Талькова, Валера Шляфман, и говорит: а почему так поменяли? — делится воспоминаниями Азиза. — Я спрашиваю: а какие ко мне претензии? У меня есть директор, с режиссером концерта уже обговорили все».

После этого, по словам артистки, Шляфман вывел ее молодого человека за дверь — и оба пропали вплоть до момента трагедии. По официальной версии, прямо в гримерке Азизы между двумя мужчинами состоялся напряженный разговор. Малахов вел себя несдержанно, о чем Шляфман отправился сообщить Талькову — и лишь после этого вернулся в комнату Азизы и забрал Малахова с собой.

Крики, грохот, выстрелы

Свидетели трагедии утверждают: Малахов был в состоянии алкогольного опьянения (так, в частности, считает Олег Газманов — он находился в соседней от Талькова гримерке). И после того, как — уже в гримерной комнате Игоря Талькова — произошла очередная нелицеприятная беседа, окончательно взбесился.

Завязалась потасовка. Малахов выхватил пистолет. Охранники Талькова сбили его с ног, раздалось два выстрела — оба мимо. Из гримерки вылетел сам Тальков, выстрелил из своего оружия, газового, после чего в дыму огрел рукояткой пистолета Малахова и разбил ему голову.

«Услышав какие-то крики, грохот и выстрелы, я выбегаю в коридор, — вспоминает Азиза. — И вижу картину: лежит Малахов, вокруг него трое или четверо людей, и у него из головы фонтаном хлещет кровь. Я побежала, срывая с себя куртку, и упала, закрыв ему голову».

В этот момент кто-то (позже оказалось — Шляфман) пнул Азизу в живот. По ее словам, она взвыла от боли: певица поняла, что потеряет ребенка.

И тут, судя по всему, раздался четвертый выстрел. Пуля попала в грудь Талькову, артист упал замертво. Одни свидетели утверждали, что не видели, в чьих руках оказалось оружие. Костюмерша Талькова заверяла, что стрелял Шляфман (так считает и Азиза), но это так и не было подтверждено.

Игорь Тальков умел на месте. Дело об убийстве артиста до сих пор не раскрыто.

Бойкот на три десятка лет

После трагической смерти народного любимца Талькова Азизе пришлось пропасть с радаров шоу-бизнеса.

Ведь убийцей называли ее возлюбленного — Малахова, а саму певицу считали виновницей роковой потасовки.

«Тогда началась жуткая травля, — вспоминает композитор Илья Резник. — Азизу поддержало всего три человека. Иосиф Кобзон, Алла Пугачева и я. Азизе объявили бойкот на телеканалах. Что она пережила за эти двадцать (Резник давал интервью в начале 2010-х — Прим. LADY) лет, одному богу известно».

Десятки следственных экспериментов и экспертиз спустя следователи пришли к выводу, что Малахов стрелять в Талькова не мог. Но Азизе это никак не помогло: людям уже было не важно, кто нажал на курок. Важно было лишь то, кто, по их мнению, все это спровоцировал, из-за кого умер любимый артист.

Вновь об Азизе вспомнили лишь к концу нулевых: внезапно выяснилось, что певица стала крестной сына Игоря Талькова-младшего.



Игорь Тальков и его сын

«Я сделал ее крестной матерью моего сына, чтобы сломать стереотипы, — пояснил Тальков. — Я с 2006 года так или иначе общаюсь с Азизой. И знаю, что для нее сцена — что для рыбы вода. Она — певица, артистка, она любит быть в центре внимания. Уж точно она бы не рискнула своей карьерой, чтобы быть причастной к заранее запланированному убийству моего отца».

Позже артисты (Тальков-младший пошел по стопам отца и стал музыкантом) даже записали дуэт.

А Илья Резник даже занялся новым репертуаром для Азизы. Судя по ее дискографии, успешно: за последние 10 лет у нее вышло несколько альбомов.

Правда, о них (как и о самой Азизе) мало что слышно: публику она интересует в большей степени лишь из-за причастности к смерти Игоря Талькова. Поэтому теперь артистка зарабатывает не пением, а участием в ТВ-шоу. Она активно рассказывает свою версию той роковой ночи и выдает неожиданные (и почему-то никому, кроме нее, не известные) факты из биографии Талькова.





В конце прошлого года семья Игоря Талькова подала на Азизу в суд за клевету. Итоги процесса неизвестны.