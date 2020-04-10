Не более 10 масок и 40 таблеток в одни руки: Минздрав ввел ограничения в аптеках

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Так, за раз не получится купить больше 40 таблеток не только парацетамола, но и «Арпетола». Ограничена и продажа противогриппозного «Флустопа» – не более десяти таблеток.

«С сегодняшнего дня такое ввели», – сообщили в справочной службе «Белфармации».

Кроме того, за раз теперь нельзя купить больше двух упаковок антисептиков и дезинфекторов до 100 миллилитров, дезинфекторов до литра – не более упаковки. Покупатель сможет взять не более 10 медицинских масок и не более пяти пар медперчаток.