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Не более 10 масок и 40 таблеток в одни руки: Минздрав ввел ограничения в аптеках

10.04.2020 13:22 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Так, за раз не получится купить больше 40 таблеток не только парацетамола, но и «Арпетола». Ограничена и продажа противогриппозного «Флустопа» – не более десяти таблеток.

«С сегодняшнего дня такое ввели», – сообщили в справочной службе «Белфармации».

Кроме того, за раз теперь нельзя купить больше двух упаковок антисептиков и дезинфекторов до 100 миллилитров, дезинфекторов до литра – не более упаковки. Покупатель сможет взять не более 10 медицинских масок и не более пяти пар медперчаток.

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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