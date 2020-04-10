Соблюдайте респираторный этикет!

Источник материала: Ивьевский край

"Респираторный этикет" имеет отношение к дыханию - это всем понятно, потому что практически каждый человек болел респираторными заболеваниями.

Инфекции дыхательных путей, такие как грипп, бронхит, воспаление легких или другие простудные заболевания обычно вызываются различными вирусами и бактериями.

Возбудители заболевания распространяются воздушно-капельным либо контактным путем. Человек становится заразным для окружающих еще во время инкубационного периода. То есть, внешне источник заражения может выглядеть вполне здоровым. Но когда больной человек зевает или кашляет, возбудители заболевания выбрасываются в воздух. Если прикрыть рот рукой, возбудители попадают на руку и могут легко передаться окружающим. Попав на различные поверхности, могут сохраняться там в течение длительного времени (от нескольких часов до нескольких дней). Таким образом, инфекции зачастую распространяются через руки и предметы (например, дверные ручки, игрушки и т.д.).

Возбудители заболевания распространяются при прикосновении загрязненной микробами рукой к носу, рту или глазам. Такой вид заражения называется контактным.

Вирусы распространяются и капельным путем при зевании и кашле. Для заражения расстояние между людьми должно быть менее 1 метра.

Для профилактики инфекций дыхательных путей соблюдайте правила респираторного этикета.

Кашляя или чихая:

отворачивайтесь от окружающих;

- прикрывайте нос и рот носовым платком; отдавайте предпочтение бумажным носовым платкам;

- выбросьте бумажный носовой платок в мусорный ящик сразу после использования;

- если под рукой не оказалось носового платка, кашляя или чихая прикрывайте рот рукавом;

- вымойте руки с мылом после того, как выбросили носовой платок, или используйте антисептическое средство; если это возможно, мойте руки каждый раз после того, как чихнули, высморкались или прокашлялись;

- во время разговора научитесь выполнять вдох через нос.

Соблюдайте правила ношения маски:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- после 3-х часов ношения маски, а также влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;

- не используйте повторно одноразовую маску, она должна немедленно выбрасываться в дезинфекционную емкость с последующей утилизацией.

Респираторный этикет: гриппу и простуде - НЕТ !

В. Олесюк, врач-терапевт.