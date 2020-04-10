В Беларуси выданы разрешения на производство полмиллиарда масок. Может, наконец, они появятся в аптеке?

Это и бытовые, и медицинские маски, но в основном продукт из второй категории.





Сейчас запасы масок составляют 2,5 млн штук, респираторов — 176 тыс., костюмов — 110 тыс. и т. д. Андросюк не удовлетворен таким количеством: "Хотелось бы больше".





Сегодня должны поступить 15 тыс. комбинезонов, 400 тыс. масок. Ожидаются 50 тыс. респираторов, в понедельник-вторник — еще 750 тыс. штук.





Как сообщалось, в Беларуси производят немного респираторов. Почти все завозится, но ряд стран запретил экспорт этих изделий.





Всего на следующей неделе Минздрав ожидает поступления 750 тыс. респираторов. Это должно создать необходимый запас.





По антисептикам ситуация позитивная: в Беларуси их производят больше, чем потребляют. Ранее сообщалось, что выпуск наладили 4 ликеро-водочных завода.