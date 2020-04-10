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Один из банков обновил лимиты по валютно-обменным операциям по картам. Как они изменились
Источник материала: Tut.by
БТА Банк увеличил лимиты по валютно-обменным операциям по карточкам с 500 до 5000 рублей в сутки. Об этом
Лимиты на валютно-обменные операции по картам БТА Банк
С 7 апреля лимиты увеличены до 5000 белорусских рублей в сутки, а по приходным операциям — до 2000 долларов и 2000 евро в сутки, если валюта транзакции совершена в белорусских рублях. Эти ограничения не распространяются на выдачу наличной валюты по карточкам в банкоматах и кассах банка, оплату покупок в иностранной валюте, в том числе в интернете, погашение кредитов в иностранной валюте, выдачу наличной иностранной валюты в других банках, в том числе за границей.
Другие банки тоже объявляли ограничения на валютно-обменные операции по картам. Например, банк ВТБ Беларусь
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Ограничение на выдачу потребительских кредитов пока не снято.
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