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Китай перестал считать собак съедобными животными и запретил их есть

10.04.2020 15:04 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Китае отказались от практики есть собак: их исключили из списка животных, чье мясо считается съедомным. С таким заявлением выступило китайское Министерство сельского хозяйства, пишет Reuters.

Ведомство выпустило список, где четко прописано, что собаки больше не должны рассматриваться как простой домашний скот. «Вместе с развитием человеческой цивилизации и заботой общественности о защите животных, собаки превратились в животных-компаньонов», – так теперь звучит позиция министерства.

2 апреля сообщалось, что в китайском городе Шэньчжэнь власти запретили есть мясо собак и кошек. Это ограничение приняли впервые на территории континентального Китая, он начнет действовать с 1 мая.

По оценкам зоозащитников из Гонконга, каждый год в Китае убивают и съедают около десяти миллионов собак и четырех миллионов кошек. В городе Юйлинь ежегодно проходит фестиваль любителей мяса собак, приуроченный ко дню летнего солнцестояния.

 
 
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В Китае отказались от практики есть собак: их исключили из списка животных, чье мясо считается съедомным. С таким заявлением выступило китайское Министерство...
 
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