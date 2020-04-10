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В Беларуси принято решение о новом продлении весенних школьных каникул – до 18 апреля

10.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В Беларуси принято решение о новом продлении весенних школьных каникул – до 18 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Администрации Президента Беларуси.

В Беларуси принято решение о новом продлении весенних школьных каникул – до 18 апреля

“С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, сезонным подъемом заболеваемости по острым респираторным вирусным инфекциям, гриппу, иным инфекциям и необходимостью стабилизации обстановки главой государства поддержано предложение Минобразования и Минздрава о продлении весенних каникул в учреждениях общего среднего образования до 18 апреля” – проинформировали в Администрации Президента.

Министерством образования будут скорректированы учебные программы и календарно-тематическое планирование по каждому учебному предмету за счет поддерживающих и стимулирующих занятий.

Как сообщалось, ранее сроки весенних каникул были продлены на 6 дней – с 6 по 11 апреля включительно

 
 
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В Беларуси принято решение о новом продлении весенних школьных каникул – до 18 апреля
 
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