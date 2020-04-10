В порту Южной Кореи произошла авария

Источник материала: ОНТ

В порту корейского города Пусан случилась авария. Причем с судном, которое только отремонтировали.

360-метровый корабль выходил из дока. Постепенно стал сдвигаться влево и протаранил причальный кран. Огромная конструкция разрушена, а ремонт судна нужно начинать заново.

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