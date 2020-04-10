|
На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро
10.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
На
Среди крупнейших дарителей — частные компании, предприятия, общественные организации.
За эти средства закупаются защитные экраны, медицинские комбинезоны, наборы реагентов, респираторы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)