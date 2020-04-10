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На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро

10.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро

На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

Среди крупнейших дарителей — частные компании, предприятия, общественные организации.

За эти средства закупаются защитные экраны, медицинские комбинезоны, наборы реагентов, респираторы.

https://www.belta.by/

 
 
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На благотворительный счет Минздрава поступило уже более Br3,9 млн и 78,4 тыс. евро, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает...
 
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