ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кратковременные дожди и до +11°С: прогноз погоды на 11 апреля

10.04.2020 18:31 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кратковременные дожди и до +11°С: прогноз погоды на 11 апреля

Рабочая неделя порадовала солнечными днями. Но это был аванс. Скоро температура станет характерной для самого начала апреля. А в подарок из Скандинавии – действительно снег!

Завтра, 11 апреля, погоду нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных широт, утром и днем по востоку скажется влияние малоактивного влажного атмосферного фронта. Средняя температура около нормы, осадков прогнозируется немного.

В субботу – переменная облачность. Ночью без осадков, лишь утром и днем по востоку страны пройдет небольшой кратковременный дождь, возможен даже мокрый снег. Влажность до 40%. Днем дискомфортно из-за северо-западного порывистого ветра. Атмосферное давление будет расти.

Температура воздуха к восьми утра понизится и составит от +1°С по северной половине страны до +4°С тепла по югу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градуса прохладнее.

В середине дня воздух прогреется – столбики термометров будут на отметках от +5°С по северо-востоку до +11°С в юго-западных районах.

К вечеру температура вновь понизится, но станется положительной – от +3°С по северу до +8°С по юго-западу.

В воскресенье погода существенно не изменится. В понедельник атмосферный фронт с Балтики принесет не только кратковременные дожди, но возможны грозы и град, днем во многих районах сильный порывистый ветер. Температура днем от +12°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны. Начиная со вторника, вновь похолодает и пойдет мокрый снег.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рабочая неделя порадовала солнечными днями. Но это был аванс. Скоро температура станет характерной для самого начала апреля. А в подарок из Скандинавии –...
 
Новости дня
Новости разные
 
УКП “ЖЫЛКАМГАС” ПРАВОДЗІЦЬ САНІТАРНУЮ АПРАЦОЎКУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
10.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика