Кратковременные дожди и до +11°С: прогноз погоды на 11 апреля

Источник материала: ОНТ

Рабочая неделя порадовала солнечными днями. Но это был аванс. Скоро температура станет характерной для самого начала апреля. А в подарок из Скандинавии – действительно снег!

Завтра, 11 апреля, погоду нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодном воздухе северных широт, утром и днем по востоку скажется влияние малоактивного влажного атмосферного фронта. Средняя температура около нормы, осадков прогнозируется немного.

В субботу – переменная облачность. Ночью без осадков, лишь утром и днем по востоку страны пройдет небольшой кратковременный дождь, возможен даже мокрый снег. Влажность до 40%. Днем дискомфортно из-за северо-западного порывистого ветра. Атмосферное давление будет расти.

Температура воздуха к восьми утра понизится и составит от +1°С по северной половине страны до +4°С тепла по югу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 4-6 градуса прохладнее.

В середине дня воздух прогреется – столбики термометров будут на отметках от +5°С по северо-востоку до +11°С в юго-западных районах.

К вечеру температура вновь понизится, но станется положительной – от +3°С по северу до +8°С по юго-западу.

В воскресенье погода существенно не изменится. В понедельник атмосферный фронт с Балтики принесет не только кратковременные дожди, но возможны грозы и град, днем во многих районах сильный порывистый ветер. Температура днем от +12°С по северо-западу до +23°С по юго-востоку страны. Начиная со вторника, вновь похолодает и пойдет мокрый снег.

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